Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: Así es el rancho de 50 millones de Julián Figueroa que estaría en su testamento

La disputa legal por la herencia de Julián Figueroa mantiene en el centro de la polémica, y esta vez por uno de los bienes que forman parte del proceso sucesorio se encuentra el rancho Las Palmas, propiedad ubicada en Morelos que durante años perteneció a Julián Figueroa y que tiene un valor simbólico dentro de la historia familiar ligada a Joan Sebastian.

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Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Cómo es el rancho Las Palmas que pertenecía a Julián Figueroa?

El rancho Las Palmas es una propiedad de más de 8 mil metros cuadrados situada en una zona privada de Cuernavaca. Durante años estuvo bajo la tutela de Julián Figueroa, quien lo recibió como parte del patrimonio que dejó su padre, Joan Sebastian.

De acuerdo con un recorrido documentado por una revista de circulación nacional en 2021, el predio cuenta con diversas instalaciones que reflejan tanto el estilo de vida del cantante como el legado familiar que buscaba preservar. Entre sus espacios destacan una casa principal con seis habitaciones, una amplia alberca y caballerizas.

Dentro del rancho también se conserva un pequeño museo que reúne objetos relacionados con Joan Sebastian, entre ellos monturas utilizadas por el cantante, fotografías familiares y recuerdos que forman parte de la historia del llamado “Poeta del Pueblo”.

Uno de los espacios que más ha llamado la atención dentro de la propiedad es una capilla religiosa que fue diseñada para un momento especial de la familia: la primera comunión de José Julián, hijo de Julián Figueroa. Este lugar forma parte de los elementos que refuerzan el valor simbólico y familiar del rancho.

Además de estas áreas, el terreno también incluye carretas antiguas de origen español, zonas recreativas y amplios jardines, lo que convirtió al lugar en un espacio utilizado tanto para reuniones familiares como para proyectos personales del cantante.

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Rancho Julián Figueroa / Archivo TVNotas

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están enfrascadas en un proceso legal que incluye el testamento de Julián Figueroa?

El proceso legal relacionado con la herencia de Julián Figueroa surgió después de que se presentara un testamento fechado el 2 de marzo de 2018 en Zihuatanejo, documento que habría sido localizado tras la muerte del cantante en abril de 2023. A partir de ese momento comenzó el juicio sucesorio para definir el destino de los bienes que dejó el artista.

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, puso en duda la veracidad de ese testamento luego que Maribel ejerció acciones legales contra ella para proteger el bienestar de su nieto. De acuerdo con sus declaraciones, el documento tendría diversas irregularidades, entre ellas una presunta firma falsa. Por esa razón decidió iniciar un proceso legal para impugnarlo y solicitar que se investigue la autenticidad del documento presentado dentro del expediente sucesorio.

En una entrevista para TVNotas, Tuñón explicó en 2025 que su decisión se basó en la necesidad de aclarar el origen del documento.

“Había que llegar a la raíz de por qué estaba pasando todo esto, y pues, fue algo que apareció ahí. Yo sé qué personas aparecen en ese documento, bueno, en todos los documentos, en toda la carpeta del juicio de sucesión, pero no voy a decir los nombres porque no sabemos exactamente quién fue que metió este testamento que, pues, es claramente falso” Imelda Tuñón

Por su parte, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, sostuvieron públicamente que el documento sí correspondía a la voluntad del cantante. Ambos señalaron que el testamento establece como beneficiario a su hijo.

Marco Chacón también ha rechazado cualquier señalamiento relacionado con la elaboración del documento. En su momento explicó que no ha intervenido en la creación del testamento ni ha firmado en nombre de otra persona.

“Yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni mucho menos he firmado en nombre de nadie, ni ese, ni ningún otro documento” Marco Chacón

Dentro de este proceso también se ha mencionado el papel del albacea en la sucesión testamentaria. Chacón aceptó inicialmente asumir esa responsabilidad para llevar el procedimiento legal. Sin embargo, posteriormente expresó su intención de renunciar al cargo debido a la polémica generada alrededor del caso.

Debido a que el niño es menor de edad, no puede disponer directamente de los bienes que integran tanto la herencia de su padre como la de su abuelo. Por ello, el proceso judicial busca definir la administración de ese patrimonio y la validez del testamento que actualmente se encuentra bajo revisión legal.

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El hijo de Maribel Guardia, llevaba 5 años de matrimonio con Imelda Tuñón; madre de su único hijo.

/ Especial

¿Qué pasa actualmente con el testamento de Julián Figueroa y la herencia?

Actualmente, el testamento de Julián Figueroa continúa bajo revisión dentro de un proceso legal que se desarrolla principalmente en el estado de Morelos, donde se lleva a cabo el juicio sucesorio para determinar la validez del documento y la forma en que se distribuirán los bienes del cantante.

En medio de este proceso, el 11 de marzo de 2026 Maribel Guardia publicó un comunicado en redes sociales para aclarar información relacionada con un procedimiento que se realizó en Guerrero y que ha generado nuevas dudas sobre el testamento. La actriz explicó que dicho procedimiento está dirigido contra la notaría donde presuntamente se elaboró el documento y señaló que ni ella ni su familia forman parte de esa acción legal.

Hola a todos. Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con “total hermetismo” solo participó la parte actora. En dicho procedimiento se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario, dicho peritaje, es una opinión técnica que como todo en derecho puede tener opiniones en contrario, solo que allí no hubo espacio para otra opinión. Aclaro que, este proceso No es el que se lleva a cabo en Morelos (que todos conocemos). Los procesos judiciales en Morelos continúan su curso. Maribel Guardia

La actriz también explicó que ese proceso se llevó a cabo con hermetismo y que únicamente participó la parte que lo promovió. Asimismo, subrayó que este procedimiento es independiente del juicio sucesorio que continúa en Morelos, donde las autoridades siguen revisando el caso.

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