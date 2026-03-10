Maribel Guardia se pronuncia a la demanda de José Manuel Figueroa vs. Imelda Tuñón, ¿harta de su exnuera?

En medio de la guerra mediática entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón, se sumó el nombre de José Manuel Figueroa, luego de que la viuda de Julián Figueroa lo acusara, a través de un audio filtrado, de presuntamente haber abusado de su hermano menor cuando este era niño, y asegurara que Maribel lo sabía y no hizo nada.

Ante este fuerte señalamiento, José Manuel Figueroa tomó la decisión de proceder legalmente contra Imelda Tuñón por daño moral. En TVNotas nos contaron que él intérprete está furioso y va a solicitar una remuneración por daño: “Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de ¡5 millones de pesos!”.

José Manuel Figueroa, Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa?

En el pasado, José Manuel Figueroa, según dijo, fue el principal defensor de Imelda Tuñón, principalmente en lo que respecta a la sucesión testamentaria de su papá, Joan Sebastian. No obstante, todo cambió hace algunas semanas, cuando se filtró un audio de ella señalándolo de que presuntamente habría tocado sin su consentimiento a Julián cuando este era menor.

En el material, se le escucha decir a la joven que Maribel Guardia, madre de Julián, presuntamente sabía de esta situación, pero que no quiso decir nada para evitar problemas familiares.

Al principio, Tuñón intentó negarlo, asegurando que la grabación era falsa y creada con inteligencia artificial. Sin embargo, después admitió que todo era real y reafirmó su acusación contra José Manuel.

Ante esto, José Manuel Figueroa dijo sentirse muy traicionado por Imelda. Negó los señalamientos y sostuvo que iniciaría una batalla legal. Dejó claro que desea una “disculpa pública” o “cárcel”.

“El tema de la viola... es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: '¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘mamá, me vio...’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio... y que no haya hecho nada’” se escucha en el audio que se le atribuye a Imelda Garza Tuñón.

José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Qué dice Maribel Guardia de la demanda de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón?

En declaraciones a “Todo para la mujer”, Maribel Guardia reaccionó a la demanda de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón luego de que se filtrara un audio en el cual lo acusaba de presuntamente abusar de Julián Figueroa cuando era niño.

La cantante y actriz reconoció que el cantante se encuentra muy afectado por las acusaciones y aseguró que lo entiende porque es un tema “horrible”.

“Él está indignado, obviamente, ¿quién no lo estaría? Es un tema horrible y espantoso. No me extraña nada porque todos los días salía una nota diferente de Imelda, pero sí fue una noticia sorpresiva y lamentable”, expresó.

Pese a la controversia, la actriz dejó claro que prefiere no profundizar en el tema, pues considera que se trata de un asunto muy doloroso para la familia, especialmente por la memoria de su hijo.

“Yo de eso ya no quiero hablar. Son temas tan feos, tan dolorosos. A Julián esto ya no le importa, él está en la luz, en paz y está feliz”, comentó conmovida.

Maribel también explicó que, desde su perspectiva, lo más importante en medio de toda esta situación es el bienestar del pequeño hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón.

“Yo creo que lo que él quiere es que todos aquí estemos en armonía y felices. Aquí lo único que importa es el niño y todo esto pasó por el niño, ni yo, ni José Manuel. Solo le pido a Dios que esté bien”, concluyó.

