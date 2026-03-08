Imelda Tuñón rompe el silencio sobre la demanda de José Manuel Figueroa: “Estamos preparados”

Hace algunas semanas, José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa, emprendió acciones legales contra su excuñada, Imelda Tuñón, luego de que ella lo acusara de, presuntamente, haber abusado de Julián. El cantante dijo estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que la joven pague por haberlo “difamado”.

Tras mucho hermetismo, la exnuera de Maribel Guardia rompe el silencio y da su postura ante toda esta situación. ¿Prepara una contrademanda para José Manuel?

¿Imelda Tuñón irá a la cárcel por las acusaciones contra José Manuel Figueroa?

En su momento, José Manuel Figueroa apoyó a Imelda Tuñón en su pleito con Maribel Guardia por la custodia de su hijo, así como también en el asunto de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa. No obstante, todo cambió hace algunas semanas cuando se viralizó un audio de Imelda afirmando que José Manuel había abusado de su hermano Julián y que Maribel ya sabía de este hecho, pero decidió callar para evitar escándalos.

Al principio, Tuñón aseguró que el material había sido creado con IA. Sin embargo, poco después admitió su veracidad. Ante esto, José Manuel decidió entablar una demanda por daño moral.

A través de redes sociales, mostró el documento legal que acreditaba que Imelda ya había sido notificada. También mencionó que no dejaría que el nombre de su familia fuera “manchado”. Maribel lo respaldó y negó que su hijo hubiera sido víctima de algún abuso.

Hace unos días, el periodista Javier Ceriani mostró los documentos de un nuevo proceso legal que José Manuel habría iniciado contra Imelda. En dichos oficios, se especifica que la denuncia es por “violencia intrafamiliar y mediática”.

Si bien el artista no ha dado detalles sobre este proceso, Ceriani indicó que, a diferencia de la primera demanda, la nueva se habría hecho “de forma penal”, por lo que Tuñón sí podría ir a la cárcel, en caso de resultar culpable.

Así reaccionó Imelda Tuñón ante la demanda de José Manuel Figueroa

Este 8 de marzo, Imelda Tuñón asistió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en CDMX. Durante el trayecto, se encontró con los medios, quienes le preguntaron de forma tajante por su pleito legal contra José Manuel Figueroa.

Primero empezó diciendo que estaba en el evento para exigir que se “le respete” y dejen de “difamarla” como, a su perspectiva, lo han hecho en los últimos años. Posteriormente, afirmó no haber sido notificada de la demanda de José Manuel.

No obstante, dejó claro que sus abogados ya están “preparados”. También mencionó que ya está trabajando en otro proceso legal, sin dar más detalles. Aunque no mencionó la palabra “contrademanda”, dijo que ya se está “preparando una carpeta de investigación”.

Asimismo, dejó ver que no tenía miedo, pues dijo que el audio era parte de una “llamada privada” y que, “en teoría”, ella no hizo ningún tipo de declaración.

“Todavía no (he sido notificada). No puedo opinar nada; la verdad es que era una llamada privada que se filtró. Al final del día, fue algo que no se hizo con dolo. Ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales, pero yo, en ningún momento, di una declaración. Todo se va a resolver por lo legal” Imelda Tuñón

Y agregó: “Yo hice valer lo que estaba diciendo, hice valer mi verdad y aun así me siguen diciendo que soy mentirosa, que soy una pros…, que me muera. Todos los días me llegan esos mensajes. Todos los estoy guardando para integrarlos en una carpeta de investigación. No, no es una contrademanda; se van a integrar a una carpeta por violencia que tenemos preparada”.

¿Cómo ha reaccionado el hijo de Imelda Tuñón ante la polémica?

Durante la conversación, Imelda Tuñón fue cuestionada sobre cómo está la salud mental de su hijo ante el pleito que mantiene con Maribel Guardia, su esposo y José Manuel Figueroa. La cantante mencionó que su pequeño no tiene acceso a redes sociales, por lo que, aparentemente, no sabe del todo sobre todo esto.

“Mi hijo no tiene acceso a YouTube, a nada. Yo no le permito el acceso a eso. Yo le permito media hora jugar en Roblox y le tengo bloqueado para que no pueda hablar con gente ni nada. No sabe nada”, indicó.

Finalizó diciendo que todas las mujeres tienen derecho a “luchar por lo suyo” y que, si llegan a vivir una “situación con la suya”, nunca “se rindan”.

