Imelda Tuñón le responde a Niurka tras opinar sobre su pleito con Maribel Guardia: “Bendiciones”

La polémica no termina para Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia. En medio de la guerra de declaraciones con su exsuegra y sus problemas legales con José Manuel Figueroa, recibió un fuerte reclamo por parte de Niurka Marcos.

Lejos de lo que algunos pudieron pensar, la exesposa de Julián Figueroa ya le contestó a la llamada ‘Mamá Niu’ con una serie de declaraciones que sorprendieron a todos. Esto fue lo que dijo.

Niurka / Redes sociales

Lee: ¿José Manuel Figueroa se quedó sin trabajo por culpa de Imelda Tuñón? ¡Habría manchado su carrera!

¿Por qué Imelda Tuñón está peleada con Maribel Guardia?

Hasta antes de la muerte de Julián Figueroa, en 2023, Maribel Guardia e Imelda Tuñón eran muy unidas. Se apoyaron mucho durante su respectivo luto y, al menos en público, dejaban ver que su relación era más que perfecta.

Todo cambió a principios de 2025, cuando Maribel inició un proceso legal contra Imelda. Según la actriz, su nieto se encontraba en peligro, ya que Tuñón, presuntamente, tenía problemas con las sustancias y lo descuidaba. Dejó claro que su objetivo era que su exnuera entrara a rehabilitación.

La cantante negó esto, asegurando que su exsuegra se había enojado después de que ella mostrara intención de mudarse a su propio departamento junto al menor. También sostuvo que la famosa quería quitarle a su hijo.

Esto provocó que el menor quedara en manos de Guardia. Aunque al final Tuñón logró recuperar al pequeño, la relación con Maribel no volvió a ser igual. Y es que la joven ha hecho declaraciones muy polémicas que hasta involucran a Marco Chacón, esposo de Maribel. Aseguró que él le fue infiel a la actriz.

También acusó a Chacón de presuntamente haber falsificado el testamento de Julián para beneficiarse y de “rifar” a Maribel en los palenques. La controversia no ha hecho más que crecer, pues, en su momento, llegó a decir que Julián la maltrataba de forma física y psicológica.

Imelda Tuñón / Redes sociales

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón mintió sobre su edad? Resurge video y declaraciones de Maribel Guardia que desatan debate

¿Qué dijo Niurka sobre Imelda Tuñón y cómo respondió la exesposa de Julián Figueroa?

En un reciente encuentro con los medios, Niurka Marcos fue cuestionada sobre su opinión acerca de la situación entre Imelda Tuñón y la familia de Maribel Guardia. La cubana no dudó en defender a esta última y recomendarle a Tuñón que mejor “se callara”, pues solo se estaba “perjudicando”.

“¡Qué se calle el hocico! Ya deja de drogarte, cállate ya el hocico y sigue tu vida. Ella es la peor enemiga de ella misma (…) Demasiado, ya no sabe qué otro aderezo sumarle a su asquerosidad”, expresó.

Por si esto fuera poco, mencionó que la paz de la familia de Maribel terminó tras el terrible fallecimiento de Julián Figueroa en 2023: “Estás de acuerdo en que cuántos años duró la familiaridad, la armonía, el amor y en ese lapsus no había tanta porquería”, indicó.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Imelda le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó sobre lo dicho por Niurka. La exesposa de Julián dijo no saber qué había dicho, ya que ha estado “desconectada” del mundo. No obstante, refirió que la vedette era alguien “muy linda” y le mandó bendiciones.

“Ya no veo nada. Últimamente, la verdad es que estoy bien desconectada, pero sé que es bien linda; entonces, pues le mando un beso. Le mando muchísimas bendiciones. Vengo de trabajar, estoy muerta. Me voy a poner a descansar un rato”. Imelda Tuñón

Si bien habló de forma positiva sobre Niurka, algunos creen que se hizo la “desentendida” por “miedo” a lo que la cubana podría contestarle, si es que decía algo malo sobre ella.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Imelda Tuñón irá a la cárcel?

Hace algunos días, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, José Manuel Figueroa había iniciado un proceso legal contra Imelda Tuñón por “violencia intrafamiliar y violencia mediática”. Esto, a tan solo unas semanas de que el artista confirmara la demanda por “daño moral”.

Y es que José Manuel, en un principio, procedió legalmente contra su excuñada por haber asegurado que, presuntamente, había abusado de Julián Figueroa y que Maribel Guardia lo sabía, pero no quiso decir nada para evitar escándalos.

De acuerdo con Ceriani, quien hasta mostró los documentos oficiales, la nueva querella sería penal, por lo que, en caso de perder, Imelda sí podría pasar una temporada en prisión.

Mira: Nuevo audio de Imelda Tuñón: habla de supuesta sobredosis de Julián Figueroa y pagos para evitar autopsia