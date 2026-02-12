Nuevo audio de Imelda Tuñón: habla de supuesta sobredosis de Julián Figueroa y pagos para evitar autopsia

La controversia vuelve a envolver a Imelda Tuñón tras la difusión de un nuevo audio filtrado que ya circula en programas de espectáculos y redes sociales. En el material, atribuido a la cantante, se escucha una conversación privada que contradice la versión oficial sobre la muerte de Julián Figueroa. Las declaraciones han generado revuelo, especialmente porque también mencionan a figuras del medio artístico.

Aunque Tuñón había señalado recientemente que otros audios eran creados con inteligencia artificial, esta nueva grabación fue presentada como auténtica en televisión, avivando la discusión pública.

Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón

¿Qué se escucha en los supuestos audios filtrados de Imelda Tuñón?

El supuesto audio de Imelda Tuñón fue transmitido en el programa Todo para la mujer. De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, el material habría sido enviado por un paparazzo español. En la grabación, se escucha a una voz atribuida a Imelda Tuñón hablar sobre lo ocurrido el día del fallecimiento de Julián Figueroa.

Uno de los fragmentos más comentados es cuando se escucha decir: “A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada, yo vi, estuve ahí, me tenían ahí sentada pero no pude decidir nada, aparte yo no tenía el dinero”.

La conversación continúa con señalamientos sobre un supuesto acuerdo económico:

“La que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel, el que habló para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos, habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres. Yo no tenía dinero para pagar eso”. Audio que se le atribuye a Imelda Tuñón

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Imelda Tuñón aseguró que Julián Figueroa presuntamente murió por sobredosis?

Otro de los puntos que más impacto causó fue la referencia directa a la causa de muerte del cantante Julián Figueroa. En el audio, la voz presuntamente atribuida a Tuñón sugiere que el hijo de Maribel Guardia presuntamente no habría fallecido por un infarto fulminante, como se informó oficialmente, sino por una presunta sobredosis.

Según se escucha en la grabación, se relata que tras el hallazgo del cuerpo comenzaron conversaciones para evitar la autopsia: “Primero estaban cobrando 300 mil, pero yo me acuerdo que los sacaron e incluso los empezaron a contar en la mesa y todo, los sacó Maribel de su caja fuerte. Luego creo que fue Alexis Nuñez quien consiguió que cobraran menos, taparon ese tema y lo mandaron directo al crematorio”.

Además, el audio menciona que se buscaba impedir que se detectaran sustancias en el organismo:

“Empiezan a negociar con los policías para que no se haga la autopsia o necropsia para que no salga que tiene sustancias en el sistema y que tiene puesto un parche de naltrexona”. Audio que se le atribuye a Imelda Tuñón

¿Por qué resurge la polémica por la autopsia de Julián Figueroa?

Desde la muerte de Julián Figueroa, uno de los temas que más dudas generó fue precisamente la ausencia de una autopsia pública. La cremación casi inmediata del cuerpo ya había provocado especulación en su momento, algo que ahora vuelve a la conversación mediática.

En el audio, la voz atribuida a Imelda Tuñón afirma: “Fue cremado, según yo no me hicieron firmar nada a mí, porque de hecho yo no tuve ningún voto de injerencia”.

También se menciona que la decisión presuntamente habría sido tomada por Maribel Guardia, supuestamente por razones emocionales relacionadas con experiencias pasadas. Sin embargo, es importante subrayar que estas afirmaciones provienen exclusivamente del audio filtrado y no han sido confirmadas por autoridades.

¿Quiénes son Alexis Núñez y Verónica Bastos, mencionados en el audio?

El audio también involucra indirectamente al productor Alexis Núñez y a la conductora Verónica Bastos. Ambos nombres fueron rápidamente tendencia tras la emisión del material.

Alexis Núñez es conocido dentro de la industria televisiva por su trabajo en producción, mientras que Verónica Bastos ha construido una carrera visible en programas de espectáculos. Hasta el momento, ninguno de los mencionados ha emitido una postura pública específica sobre estas declaraciones.

Imelda Tuñón tampoco ha realizado declaraciones sobre este nuevo audio filtrado. Tampoco existe información oficial que modifique la causa de muerte previamente informada de Julián Figueroa.