José Manuel Figueroa revela promesa que Imelda Tuñón hizo a Julián Figueroa ¿en su lecho de muerte?

La guerra entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa está llegando a niveles críticos. Y es que, tal y como lo prometió, el cantante ya demandó a Imelda por haberlo acusado de, presuntamente, haber abusado de su hermano, el fallecido Julián Figueroa.

A través de redes sociales, el ex de Marie Claire Harp no solo mostró el documento oficial de la querella, sino que también reveló la primera que Imelda le hizo a Julián antes de su fatídica muerte en abril de 2023, ¿de qué se trata?

José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa?

En el pasado, José Manuel Figueroa fue el principal defensor de Imelda Tuñón, principalmente en lo que respecta a la sucesión testamentaria de su papá, Joan Sebastian. No obstante, todo cambió hace algunas semanas, cuando se filtró un audio de ella señalándolo de presuntamente haber tocado sin su consentimiento a Julián.

En el material, se le escucha decir a la joven que Maribel Guardia, madre de Julián, sabía de esta presunta situación, pero que no quiso decir nada para evitar problemas familiares.

Al principio, Tuñón intentó negarlo, asegurando que la grabación era falsa y creada con inteligencia artificial. Sin embargo, después admitió que todo era real y reafirmó su acusación contra José Manuel.

Ante esto, el intérprete de ‘Expulsado del paraíso’ dijo sentirse muy traicionado por Imelda. Negó los señalamientos y sostuvo que iniciaría una batalla legal. Dejó claro que desea una “disculpa pública” o “cárcel”.

Si bien Ime no se ha pronunciado de manera directa ante esto, recientemente compartió un video que, para muchos, era una indirecta para su excuñado. En dicho material, se le podía ver al hijo de la joven entregándole corazones de papel, mientras que ella, de manera aparentemente maternal, decía: “El cielo es aquí, tú creas tu realidad y la mía es preciosa. Ese corazón de papel vale más que un millón de diamantes”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

José Manuel Figueroa recuerda la promesa que Imelda Tuñón le hizo a Julián Figueroa

Hace unos momentos, José Manuel Figueroa subió a Instagram los documentos de la demanda contra Imelda Tuñón. Los papeles especifican que el cargo es “daño moral”. También señalan que Ime ya habría sido notificada.

Junto a las imágenes del oficio, el cantante compartió unas palabras en las que no solo reitera que las acusaciones en su contra son falsas, sino que también resalta que su familia hará todo para proteger la “integridad” de Julián Figueroa.

“Es crucial mencionarles que los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras. Cada palabra que falta el respeto a su memoria es un golpe al corazón de quienes quedamos en la tierra”, se lee.

Por si esto fuera poco, la celebridad aprovechó para reclamarle a su excuñada que no cumpliera la promesa que le hizo a su hermano antes de morir. Y lamentó que su sobrino creciera junto a una persona como ella.

“Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián, pero lo más lamentable es lo que un ser inocente tendrá que soportar, las consecuencias de actos que no son propios.” José Manuel Figueroa

Finalizó su comunicado dejando claro que llegará hasta las últimas consecuencias para “defender la verdad” y “salvaguardar” no solo sus derechos, sino los de su familia.

“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir. La lucha por la verdad es también una lucha por la memoria de aquellos que hemos perdido”, concluyó.

¿Imelda Tuñón podría ir a la cárcel por la muerte de Julián Figueroa?

Como se sabe, Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023. Según el dictamen oficial, la causa fue un infarto del miocardio. En aquel entonces, la familia decidió que no se hiciera una autopsia y que sus restos fueran cremados inmediatamente.

En aquel entonces, se pensó que los familiares querían pasar ese trago amargo lo más rápido posible. No obstante, una fuente anónima a TVNotas contó que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón decidieron “encubrir” el asunto para no revelar que, presuntamente, el joven falleció por una sobredosis.

Asimismo, un abogado penalista resaltó: “Las cremaciones se admiten en muerte natural, pero cuando es inexplicable, el Ministerio Público limita la capacidad de cremar. En este caso, al cremar se borró cualquier evidencia. Para mí, esta es la irregularidad más grave del caso”.

Sobre la posibilidad de que Imelda, Maribel o Marco fueran a prisión, dijo:

“Se borró la evidencia, pero sí se puede abrir un procedimiento de investigación para determinar quién ocultó la causa de muerte, quién promovió la cremación y si las autoridades lo omitieron. Cualquiera de los familiares puede promover este procedimiento. Citarían a los policías, a las personas que estuvieron y a los médicos que expidieron el certificado, para explicar por qué se saltaron los protocolos. Podrían ser acreedores de cárcel, porque son actos de corrupción o influyentismo, para hacer que la autoridad no cumpla con su deber. Habría un ilícito que equivale a prisión”. Abogado penalista a TVNotas

