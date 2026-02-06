José Manuel Figueroa lanza advertencia a Imelda Tuñón; ¿confirmaría adicciones?: “Me la voy a chin…”

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha llegado a niveles inimaginables y ahora hasta José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa, se ha visto embarrado. Y es que hace poco se compartió un audio atribuido a Imelda en el que lo acusa de, presuntamente, haber abusado de Julián.

Julián Figueroa / Redes sociales

No te pierdas: ¿Maribel Guardia filtró el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa? La captaron viendo el material desde 2025

¿Acusación de Imelda Tuñón vs. José Manuel Figueroa es real o IA?

Durante la tarde del pasado 5 de febrero, se dio a conocer un audio en el que se le escucharía decir a Imelda Tuñón que, presuntamente, José Manuel Figueroa, abusó de Julián Figueroa en su momento.

En el material, la cantante también diría que presuntamente Maribel Guardia sabía de esta situación, pero que supuestamente no quiso decir nada para no causar conflictos familiares.

“Me dice (mi mamá): ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien”, se puede oír en el audio atribuido a Imelda Tuñón.

Tras esto, la propia Imelda afirmó que dicha grabación era falsa y fue creada con inteligencia artificial. En tanto que la reacción inicial de José Manuel fue decir que ya está en pláticas con sus abogados para iniciar un proceso legal.

“Estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni a vender boletos, ni a vender discos. No me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”, dijo para el canal de YouTube de ‘Productora 69’.

José Manuel Figueroa / Redes sociales

Te recomendamos: Imelda Tuñón admite haber agredido a Julián Figueroa tras filtración de video: “Un balazo en el pie”

¿José Manuel Figueroa confirmaría que Imelda Tuñón tendría problemas de adicción?

Aunque en un inicio José Manuel Figueroa se mostró reacio a dar más declaraciones sobre el asunto, el periodista Javier Ceriani logró entrevistarlo. Durante la conversación, el artista dijo sentirse sumamente traicionado, ya que, en su momento, apoyó a Imelda Tuñón en los asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

El exnovio de Marie Claire Harp reiteró que tomará acciones legales y cree que Imelda hizo esos comentarios bajo el influjo de alguna sustancia, lo que ha reforzado las acusaciones que señalan a la joven de, presuntamente, tener problemas de adicción.

“Esa mujer está perdida...Yo era quien más la defendía en la sucesión. No lo entiendo, te lo juro. Subió el video y lo bajó luego, luego. Yo estoy viendo con mis abogados para que chequen este tema. Luego dijo que era Inteligencia Artificial… Yo creo que como que lo hizo como queriendo chi… a Maribel. Yo creo que trae un pi… viaje de LSD” José Manuel Figueroa

Y afirmó que, “si tiene la oportunidad de chi… legalmente”, lo va a hacer, pues cree que es algo grave que Tuñón haya usado “mentiras” tran graves: “Si yo tengo la habilidad de chin... legalmente, me la voy a súper chin... Eso es un hecho”.

“Ella supo que la ca… No la entiendo”, resaltó.

Agregó que nunca quiso que su hermano se casara con Julián. Aunque no mencionó los motivos, contó que, poco antes de la boda, le mencionó que su padre, Joan Sebastian, no hubiera querido que lo hiciera.

¿Cuál será el delito por el que José Manuel Figueroa demandará a Imelda Tuñón?

José Manuel Figueroa no reveló bajo qué concepto será la demanda en contra de Imelda Tuñón, pero se especula que podría ser por daño moral y difamación. Hasta el momento, la cantante no ha respondido a esta situación y solo se limitó a compartir que se había enfermado de la garganta por el estrés.

Según información de Javier Ceriani, los abogados de Tuñón, presuntamente, ya le dejaron claro que solo la defenderán en lo que respecta a la herencia de Julián Figueroa, por lo que ahora presuntamente se encontraría “totalmente sola” en la querella que planea José Manuel.

Mira: ¿Addis Tuñón traicionó a Imelda? La balconea y dice la verdad del audio sobre presunto abuso a Julián Figueroa