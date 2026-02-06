Imelda Tuñón revela que salvó a Julián Figueroa de morir tres veces: “Le regresé a su hijo vivo”

A pocas horas de que Imelda Tuñón acusara a José Manuel Figueroa de presuntamente haber abusado de Julián Figueroa cuando era niño, y señalara a Marco Chacón como presunto responsable de la muerte de su esposo por supuestas malas decisiones en su tratamiento con el implante de naltrexona, la polémica volvió a encenderse.

Imelda Tuñón no ha dejado de dar declaraciones y, esta vez, lanzó fuertes revelaciones al asegurar le salvó la vida en tres ocasiones a Julián Figueroa. Lo más delicado, según contó, es que cada uno de esos momentos ocurrió cuando el hijo de Maribel Guardia se encontraba vulnerable y en peligro debido a sus adicciones.

¿Cómo le salvó la vida Imelda Tuñón a Julián Figueroa en tres ocasiones?

Por primera vez, Imelda Tuñón reveló en “Ventanenando” que tuvo que intervenir de emergencia en al menos tres ocasiones para salvar a Julián Figueroa, quien estuvo al borde de la muerte por presunta sobredosis. De acuerdo con sus declaraciones, el joven presuntamente sufrió fuertes episodios por culpa de las adicciones.

“Yo le salvé a Julián junto con mi familia tres veces la vida, tres, la primera fue en Acapulco, fue cuando empezábamos a andar como en el 2014, le tuve que comprar unas pastillas para bajarle la taquicardia que traía, por qué yo sabía que se estaba metiendo una cantidad impresionante de coca*na, entonces le compré eso y le dí resucitación cardiovascular”, recordó.

Imelda relató que la siguiente emergencia se presentó en Monterrey, cuando su hijo acababa de nacer. La situación se salió de control y tuvieron que pedir ayuda a las autoridades.

“La segunda vez fue en Monterrey, estaba recién nacido (mi hijo) y salió corriendo por la calle, le tuve que hablar a una patrulla, la patrulla me preguntó y nos subieron a una ambulancia que qué se había metido y yo le mentí…me hicieron el favor de llevarnos en una patrulla a una clínica y en la clínica lo salvaron de una sobredosis, fue la segunda vez que le regresé su hijo a Maribel”, contó Imelda.

Imelda Tuñón recuerda el incidente en el que Julián cayó al río y tuvo una tercera sobredosis

La tercera experiencia, asegura, fue igual de angustiante. Julián Figueroa presuntamente habría consumido varias sustancias y terminó cayendo al río Santa Catarina, en Monterrey.

“La tercera vez que le regresé su hijo a Maribel fue cuando se cayó al río Santa Catarina porque igual se metió una cantidad de sustancias, yo no sé que se metió y ahí sí combinó muchas cosas, dice que se cayó al río y que veía zombies, no lo encontrábamos y una amiga nos llamó porque lo encontró…y otra vez lo llevamos al hospital porque tiene una sobredosis, mi familia y yo y otra vez le regresé vivo a su hijo a Maribel”, dijo Imelda.

Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de ser malagradecida

Imelda Tuñón compartió en “Ventaneando” que Maribel Guardia la ha señalado como malagradecida, sin saber — que ella le salvó la vida a su hijo en tres ocasiones.

“Esto se lo conté a ella, ella dice que soy una malagradecida, pero yo pienso que la malagradecida es ella, porque yo le regresé a su hijo tres veces y no tuve la necesidad de gritarle a los 4 vientos ‘salvé a tu hijo 3 veces’”, comentó Imelda Tuñón.

Cabe señalar que Maribel Guardia ha declarado anteriormente que Julián Figueroa luchó contra sus adicciones y ella y Marco Chacón estuvieron siempre en la disposición de apoyarlo.

