Filtran audio de Imelda Tuñón: Acusa a José Manuel Figueroa de presuntamente abusar de Julián Figueroa

A pocas horas de que Maribel Guardia respondiera a las acusaciones de Imelda Tuñón contra Marco Chacón, a quien señala como responsable de la muerte de Julián Figueroa por presuntas malas decisiones en su tratamiento con el implante de naltrexona, la polémica volvió a encenderse.

Ahora, Imelda Tuñón incendia nuevamente las redes con una delicada acusación tras la filtración de un audio compartido en la cuenta de Instagram “La reina venenosa”, donde se comparte una llamada telefónica.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué respondió Maribel Guardia a Imelda Tuñón tras acusar a Marco Chacón por la muerte de Julián Figueroa?

A través de una carta enviada a la revista People, Maribel Guardia aclaró la controversia del implante de naltrexona que se le aplicó a Julián Figueroa en febrero del 2023. La actriz aclaró que este tratamiento no tiene nada que ver con el infarto que sufrió en abril del mismo año, señaló que era “una ignorancia” hacer esta afirmación.

“La ‘naltrexona’ no tiene NADA que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro”, respondió Maribel.

Por otro lado, destacó que el implante le fue aplicado a Julián Figueroa porque así lo decidió él. Aseguró que tanto ella como Marco Chacón lo apoyaron en todo momento durante su tratamiento. Además, explicó que, aunque el médico le sugirió permanecer internado 15 días más, su hijo optó por no hacerlo. Según afirmó, fue una decisión personal.

“Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”,finalizó.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen en la disputa legal / Instagram/ TVNotas

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el supuesto abuso de José Manuel Figueroa presuntamente a Julián Figueroa?

A pocas horas de esta declaración, se filtró una conversación en la cual presuntamente Imelda Tuñón asegura que Julián Figueroa presuntamente habría sido víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano José Manuel Figueroa.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”, se escucha en el audio que se le atribuye a Imelda Garza Tuñón.

Imelda Tuñón acusa en audio filtrado a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa. / IG: @josemanfigueroa

¿Qué hizo Maribel Guardia ante presunto abuso de Julián Figueroa, según audio de Imelda Tuñón?

En la grabación que se le atribuye a la joven, Imelda Tuñón presuntamente habría lanzado otra explosiva declaración y se escucha que Maribel Guardia supuestamente estaría al tanto de la situación, pero presuntamente habría preferido quedarse callada para evitar conflictos con la familia

“Me dice: ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedo callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien”, sostiene el audio que se le atribuye a Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón acusa en audio filtrado a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa. / Captura de pantalla: La reina venenosa

Cabe señalar que en la llamada, y el audio que se le atribuye a Imelda no revela detalles sobre cuando habrían ocurrido estos hechos.

Hasta el momento Imelda Tuñón no ha reaccionado en sus redes sociales a este audio filtrado que se le atribuye, tampoco Maribel Guardia ni José Manuel Figueroa han reaccionado ante estas fuertes declaraciones. Por esta razón quedan puntualmente en calidad de RUMOR. ¿Responderán?

