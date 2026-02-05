Imelda Tuñón denuncia acoso en medio de escándalo por video con Julián Figueroa ¡filtraron su dirección! “Son los mismos”

Imelda Tuñón, quien ha estado en el ojo del huracán por los videos filtrados con el fallecido Julián Figueroa, vuelve a ser el centro de la polémica tras hacer una denuncia pública. Y es que asegura estar siendo víctima de acoso. Esto es lo que dijo.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Lee: Yolanda Andrade se pronuncia al escándalo de Maribel Guardia e Imelda Tuñón; lanza contundente mensaje, FOTO

¿Por qué Imelda Tuñón dice sentirse acosada?

A través de redes sociales, Imelda Tuñón aseguró que una persona había filtrado la dirección de su casa, lo que ha ocasionado que la gente, principalmente periodistas, esté afuera de su casa en busca de alguna declaración.

Si bien se dijo muy agradecida por todo el apoyo que le han brindado y hasta aseguró no sentir ningún tipo de rencor contra aquellos medios que solo buscan “hablar mal de ella”, señaló que esto le generaba incomodidad y que ya no quiere más polémica.

Indicó que ya había dicho “todo lo que tenía que decir” y no pensaba dar mayores declaraciones con respecto a todo lo que se ha dicho de ella en las últimas semanas.

Imelda Tuñón “Había una gran cantidad de medios de comunicación esperándome afuera. No sé quién compartió mi dirección. Sé que están haciendo su labor, pero hoy están de nuevo afuera de mi casa. Chicos, de la manera más respetuosa, les pido (que ya no estén afuera de mi casa): yo todo lo que tenía que decir lo dije, ya no voy a decir más”

Y es que sostuvo que todo este asunto era algo “repetitivo”, pues “las mismas personas” daban los mismos testimonios en su contra, solo que “añadiendo nuevas mentiras”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Maribel Guardia sigue buscando la custodia de su nieto? Imelda Tuñon lo revela tras video filtrado

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre las declaraciones de su examiga Nagibe Abbud?

En su video, también aprovechó para responder a las declaraciones de su examiga, Nagibe Abbud, quien la acusa de, entre otras cosas, tener problemas de adicciones, maltratar a su hijo y haber tenido una vida íntima muy activa. Ante esto, Imelda Tuñón sostuvo que Abbud miente y es ella quien realmente tiene problemas.

“Traen ahí un nuevo diálogo. ¿Ya se le preguntó a Nagibe por qué estaba dro… en Tulum? La vieron varias amigas. Aquí vengo con un amigo que no voy a mostrar su cara, pero la vio. Tantita coherencia y ya cambien el diálogo”, indicó.

Sostuvo tener pruebas de todo esto, pero no las va a mostrar por “respeto” y reiteró su petición de que ya la dejaran en paz, principalmente Marco Chacón, a quien señala de armar una campaña de desprestigio para perjudicarla.

Hasta el momento, Nagibe no se ha pronunciado ante lo dicho por Imelda. En tanto que, en entrevistas recientes, afirma que la cantante es “inestable” y cree que su hijo está en peligro.

¿Cuál es la polémica de Imelda Tuñón?

Todo comenzó a principios de año. Imelda Tuñón exigió que se le diera el dinero que, aparentemente, Julián Figueroa dejó para su hijo. También mostró un video en el que este último decía estar molesto con su abuela, Maribel Guardia, por haberlo separado de su mamá en 2025.

Tras esto, se filtraron dos videos que mostrarían la dinámica tóxica que la joven tendría con Julián. En uno de ellos se ve cómo ella se pega en la cabeza contra el suelo, mientras que el artista le dice que ya tiene pruebas a su favor en caso de que lo quieran incriminar por violencia doméstica.

En el segundo, se muestra a Julián enseñando su mano ensangrentada y explicando que había sido “agredido”. Se dijo en ese momento que, presuntamente, Tuñón se autolesionaba para incriminarlo y conseguir el divorcio más rápido.

Imelda se defendió diciendo que los videos fueron sacados de contexto y asegurando que Julián era quien la violentaba.

Mira: ¿Julián Figueroa fue infiel a Imelda Tuñón? Presunta amante rompe el silencio y contradice a Maribel Guardia