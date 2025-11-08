¿Imelda Tuñón estrena romance? Es captada besando apasionadamente a un misterioso hombre: Fotos

En medio del conflicto por la herencia de Julián Figueroa y su distanciamiento con Maribel Guardia, Imelda Tuñón sigue adelante con su vida y sorprende al mostrarse acompañada de un misterioso galán. ¿De quién se trata? Te contamos todo.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En enero de 2025, Maribel Guardia emprendió acciones legales contra su nuera, Imelda Tuñón, con el propósito —según sus declaraciones— de proteger la integridad de su nieto, José Julián.

Por su parte, Imelda aseguró que la demanda tenía como objetivo quitarle la custodia de su hijo y que el conflicto surgió luego de que ella le revelara a Maribel una presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Para marzo del mismo año, el pequeño regresó a vivir con su madre, lo que habría marcado un distanciamiento entre el menor y su abuela, Maribel Guardia.

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están enfrentadas por la herencia de Julián Figueroa?

Meses después, Imelda Tuñón impugnó el testamento de Julián Figueroa, documento que designa su único hijo como heredero universal, argumentando que la firma del cantante no era auténtica.

La actriz y cantante solicitó que la herencia se repartiera en partes iguales entre ella y su hijo, en lugar de que quedara completamente a nombre del menor.

En un inicio, Imelda Tuñón fue nombrada albacea, pero renunció al cargo alegando falta de tiempo y disponibilidad para trasladarse a Cuernavaca. Posteriormente, Maribel también renunció, quedando finalmente Marco Chacón como albacea del testamento.

Maribel Guardia, por su parte, ha dicho que Imelda Tuñón está peleando la herencia de su propio hijo, y que ni ella ni su esposo tienen interés económico en los bienes de Julián Figueroa.

La tarde de este lunes 20 de octubre, TVNotas tuvo la oportunidad de presenciar el cara a cara de Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza Tuñón, en los juzgados noveno de la familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para comparecer sobre la herencia de Julián Figueroa.

En las imágenes exclusivas se pudo ver que Maribel Guardia y Marco Chacón fueron los primeros en comparecer frente a las autoridades. Minutos después, Imelda Garza también rindió testimonio sobre el testamento de Julián Figueroa. Esto para presentar pruebas de que el testamento de Julián Figueroa no es falso, tal como lo indicó el abogado de viuda del cantante.

Imelda Tuñón sorprende al mostrarse besando a un hombre misterioso

Imelda Tuñón fue captada en el bar ‘El 33' de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, muy bien acompañada, compartiendo un apasionado beso con un misterioso hombre de cabello negro. Juntos disfrutaron de la velada, cantando y pasando un rato más que agradable.

“En un video difundido por el programa "¡Siéntese quien pueda!”, Imelda Tuñón aparece cantando junto a un hombre de cabello oscuro y rizado, interpretando canciones de José José y Marco Antonio Solís. En las imágenes también se les ve dándose un apasionado beso y disfrutando juntos del karaoke en el bar.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha reaccionado a la filtración de las imágenes y tampoco ha confirmado ninguna relación. Se desconoce quién es el galán con el cual la joven estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

