Maribel Guardia sorprende con vestido que lleva el rostro de su hijo en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Maribel Guardia se prepara para participar en las mañanitas a la Virgen 12 de diciembre. La actriz y cantante compartió con sus seguidores un vistazo del vestido que usará en la Basílica, una pieza que llamó la atención de inmediato por su diseño y el simbolismo que guarda en cada detalle. El atuendo está decorado con la imagen de la virgen morena y, además, incluye el rostro de su hijo Julián Figueroa, lo que generó numerosas reacciones entre sus seguidores

Este año Las Mañanitas a la Virgen serían polémicas / Twitter

¿Por qué Maribel Guardia incluyó el rostro de su hijo en su vestido guadalupano?

En una serie de publicaciones en redes sociales, Maribel Guardia mostró el diseño del majestuoso vestido que usará para cantarle a la Virgen de Guadalupe. La prenda combina elementos religiosos con un tributo visual a su hijo Julián Figueroa, cuyo rostro aparece en la parte frontal del atuendo.

El diseño está inspirado en una representación de un “cielo divino”, haciendo alusión al lugar donde, según ella misma ha expresado, se encuentra su hijo. La elección del vestido forma parte del homenaje que la actriz realiza desde hace años a la Virgen del Tepeyac, pero esta vez con un guiño directo a su vida familiar.

La participación de Maribel en las mañanitas se ha vuelto una tradición para la actriz. En cada aparición busca un detalle especial que la conecte con su devoción y con el público que la sigue. Este año, el recuerdo de Julián Figueroa se volvió parte central de su presentación, convirtiéndose en uno de los elementos más comentados entre sus seguidores. A través de sus plataformas digitales explicó la emoción que siente por llevarlo simbólicamente con ella en una fecha tan significativa para millones de mexicanos.

¿Qué presentará Maribel Guardia en los festejos del 12 de diciembre?

Maribel Guardia está lista para interpretar un tema dedicado a la Virgen de Guadalupe durante la celebración. La actriz adelantó que ofrecerá su voz en un número musical preparado especialmente para la ocasión, como lo ha hecho en años anteriores. Su presentación forma parte del evento televisado que reúne a distintos artistas para cantarle a la “Morenita del Tepeyac”.

Este año, el atuendo que eligió ha provocado mayor interés, pues con él busca reflejar la mezcla entre fe, tradición y un homenaje personal. Las imágenes compartidas muestran a la artista portando el vestido con orgullo mientras explica que se siente agradecida por la oportunidad de estar nuevamente frente a la Virgen.

En ediciones anteriores, Maribel ha presentado temas musicales que forman parte del repertorio tradicional guadalupano y algunos arreglos especiales. Aunque no detalló el título de la canción que interpretará, confirmó que será un número emotivo preparado para esta edición de “las mañanitas”.

Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe / Telemundo

¿De qué murió el hijo de Maribel Guardia y qué reveló la actriz recientemente?

A casi dos años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha compartido más información sobre los momentos que rodearon el fallecimiento de su hijo. El joven, de 27 años, fue encontrado sin vida el 9 de abril de 2023 en su residencia en la Ciudad de México. De acuerdo con el informe de las autoridades, la causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Recientemente, la actriz recordó cómo fue el hallazgo, relato que compartió en entrevista con Adriana Gallardo. Maribel explicó que en la casa había acceso desde su habitación al cuarto donde se encontraba Julián. Contó que Marco, su esposo, pidió a Imelda, esposa de Julián, que intentara despertarlo al no obtener respuesta.

Según su narración, al notar que no reaccionaba, Marco indicó los pasos a seguir mientras se daba aviso inmediato al 911. Elementos de emergencia arribaron al lugar, así como personal de la policía, para atender la situación. Estos detalles fueron compartidos por Maribel como parte del proceso de duelo y para dar claridad sobre cómo se desarrollaron los hechos ese día.

