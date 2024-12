Carlos Rivera y su conexión milagrosa con la Virgen de Guadalupe: una historia de fe y gratitud

El 12 de diciembre, México celebra el día de la Virgen de Guadalupe, recordando el 493 aniversario de su primera aparición en el cerro del Tepeyac.

Este evento no solo es una tradición religiosa, sino también una fecha que inspira a millones de devotos a expresar su fe y gratitud. Entre ellos, el cantante mexicano Carlos Rivera destaca por su profunda conexión espiritual con la Virgen, a quien atribuye algunos de los momentos más significativos de su vida.

Carlos Rivera: una devoción que trasciende el escenario

Carlos Rivera es conocido no solo por su talento en la música, sino también por su arraigada fe. Este año, el cantante se unió nuevamente a las celebraciones de “Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe”, un evento emblemático que congrega a artistas para rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac.

En la Basílica de Guadalupe, Carlos interpretó su emotiva canción “¿Cómo pagarte?”, un gesto cargado de significado personal.

Carlos Rivera: El milagro de la paternidad

Carlos compartió cómo su fe ha sido fundamental en su camino, incluyendo uno de los mayores regalos de su vida: su pequeño hijo, así lo compartió en el programa ‘Hoy día’.

En la charla, Carlos Rivera reveló que convertirse en padre ha sido uno de los sueños más grandes que la Virgen de Guadalupe le ha cumplido.

“Es lo más bonito del mundo, la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Te das cuenta que puedes tener muchos logros, pero nada se compara con que te sonría todas las mañanas. Inmediatamente me piensa hacer fiesta, y he tenido la oportunidad de estar ahí, no perderme nada. Me acompaña a las giras, y eso lo quiero seguir haciendo”, compartió emocionado.

El cantante también expresó su gratitud por la posibilidad de disfrutar plenamente de su rol como padre mientras continúa cosechando éxitos en su carrera. Este equilibrio entre lo personal y lo profesional, según él, es otro milagro que atribuye a la Virgen.

Un agradecimiento eterno en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de México, ocupa un lugar especial en el corazón de Carlos Rivera. En este lugar, hay una fotografía de la Virgen de Guadalupe que el cantante llena de flores cada vez que se presenta, como muestra de agradecimiento por su trayectoria.

“Cada que vengo al Auditorio, le lleno de flores porque para mí es un milagro estar aquí. Yo vengo de Tlaxcala, el estado más pequeño. Cuando decía que quería ser cantante, todo mundo se reía de mí y me decía que era imposible. Pero algo en mi corazón me decía que sí se podía lograr”, recordó el artista.

Carlos también compartió un momento especial al leer un fragmento de un libro del Auditorio Nacional, donde había escrito en mayo de 2016: “¡Cuántas veces caminé frente a la Virgen y le pedí una noche aquí!” Al recordar estas palabras, el cantante confesó: “No me acordaba que había puesto eso y me emocionó mucho. Es increíble ver cómo los sueños se cumplen”.

Este año, Carlos Rivera celebra 20 años de carrera musical, un recorrido que atribuye en gran parte a su fe y devoción a la Virgen de Guadalupe. Desde sus inicios en Tlaxcala hasta consolidarse como una de las figuras más destacadas de la música latina, el artista asegura que su éxito no habría sido posible sin el apoyo espiritual de la Morenita del Tepeyac.

