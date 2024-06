Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren otro bebé y agrandar su familia

Carlos Rivera reveló en una reciente entrevista para el programa matutino ‘Sale el sol’, que junto a su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez, está decidido a ampliar su familia con un segundo hijo.

La pareja ha expresado su deseo de darle un hermanito al pequeño, compartiendo los planes que tienen a futuro, a pesar de que suelen ser discretos con su vida personal.

El cantante, próximo a ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, aseguró muy feliz que ya comenzaron con los preparativos necesarios para la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Nos encantaría, primero si Dios quiere”, dijo con mucha esperanza ante la posibilidad de ser padres nuevamente y remató diciendo que están “poniendo manos a la obra”.

Recordemos que la pareja logró tener a su bebé mediante fecundación in vitro y finalmente lo lograron porque “pegó a la primera”. En esta ocasión, el cantante no compartió más detalles sobre si ya iniciaron un procedimiento similar para volver a ser padres.

Carlos Rivera y su faceta como papá

Carlos Rivera también destacó lo dichoso que se siente por la llegada de su primer bebé, nacido hace pocos meses. Aunque lamentó que su propio padre no lo haya podido conocer y destacó que su pequeño y su padre tienen algunas similitudes que ahora ve con ternura.

“(Disfruto) todo… despertar y que esté sonriéndote, no sé, algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo”, comentó.

Y sobre el tema del abuelo del pequeño dijo: “No le tocó y es de las cosas que más me pesan a veces, pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él”.

Carlos y Cynthia son una de las parejas favoritas y sus fans agradecen que sean abiertos al contar los planes que tienen para su familia y acompañarlos en ello.

