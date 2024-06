Así se defiende Pepe Aguilar de las críticas en redes sociales: “Me da risa”

Pepe Aguilar ha acaparado titulares recientemente debido a la fuerte polémica que enfrenta su hija Ángela Aguilar tras confirmar su noviazgo con Christian Nodal.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ también ha tenido que enfrentar las críticas en redes sociales, dado que usuarios han manifestado su postura en cuanto al escándalo de su hija con Nodal en sus publicaciones.

Aunque en redes Pepe se ha mostrado hermético en cuanto a este tema, sí limitó los comentarios de usuarios en sus cuentas oficiales, ya que las críticas siguen sin cesar.

Pepe Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

¿Qué piensa Pepe Aguilar sobre las críticas en redes sociales?

No es la primera vez que Ángela Aguilar se encuentra enredada en la controversia, pues en el pasado ha dado declaraciones que la han convertido en objeto de comentarios entre cibernautas.

Las polémicas de la joven cantante van desde considerarse un porcentaje argentina, hasta su noviazgo con Christian. Estas situaciones le han valido a la intérprete de ‘Gotitas saladas’ ser tundida por usuarios en redes sociales.

Por esta razón, Pepe Aguilar se mostró contundente en cuanto a lo que se dice de él y de su hija en redes sociales.

A través de una entrevista con Yordi Rosado, el cantante afirmó que no le afecta lo que digan sus detractores de él. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, la situación cambia: “Ver a tus hijos sufriendo si te sientes mal”, dijo.

“Si me dices a mí algo en redes, me da risa. Te lo juro, porque las cosas se toman de quién vienen y no conozco a quién me está diciendo eso”. Pepe Aguilar

No obstante, Aguilar reiteró que las críticas para él no son relevantes. Sin embargo, siempre busca apoyar a sus hijos a que no les afecte lo que se dice de ellos, animándolos a que sean mejores artistas.

“La gente que me quiere oír no tiene tiempo para estar en tarugadas y los que hatean les sobra el tiempo para hatear a todo el mundo”, señaló.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / YouTube

Pese a que la entrevista se llevó a cabo hace un mes, usuarios en redes sociales revivieron estas declaraciones para recordar lo que significa para Pepe Aguilar todas las críticas en redes sociales. Aunque, en diversas ocasiones, sí ha salido a defender a su dinastía.

Al momento, se desconoce si su postura sigue siendo la misma luego del escándalo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

