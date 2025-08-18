Ángela Aguilar cuenta ‘su verdad’ tras polémica entrevista de Christian Nodal: “No lo voy a soportar”

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha generó mucha polémica en redes sociales. El cantante contó cómo fue que se separó de Cazzu y después se casó en secreto con Ángela Aguilar a lo largo de mayo del 2024, haciendo que tanto él como su actual esposa sean víctimas de críticas y burlas. En medio de todo esto, la hija de Pepe Aguilar abre su corazón para contar su “verdad”.

¿Cómo fue la historia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? Esto dijo el cantante en su entrevista con Adela Micha

Durante la plática con Adela Micha, Christian Nodal señaló que su relación con Ángela Aguilar había comenzado durante la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, por “cosas de la vida”, se separaron y ya no se volvieron a ver hasta mayo del 2024.

Previo al reencuentro, decidió terminar de forma oficial su romance con Cazzu, ya que, según él, tenían muchos problemas y, en los últimos meses, solo vivían como “roomies”. También sostuvo que la argentina le dio permiso de salir con quien quisiera, siempre y cuando no se enterara.

Tras volver a ver a Ángela, se dio cuenta de que era “el amor de su vida” y decidió pedirle permiso a Pepe Aguilar para salir con ella. Luego invitó a la joven a un viaje a Roma, donde se casaron en secreto.

Christian Nodal afirma que la madre de su hija siempre estuvo enterada de su romance con Ángela. De acuerdo con su versión, Cazzu reaccionó de buena manera y lo “entendió todo”.

El cantante asegura ser muy feliz, pese a las críticas que le han llovido por su vida sentimental. De igual forma, dice que los señalamientos en contra de su esposa solo son parte de una “campaña de desprestigio” pagada por una persona que no quiso especificar.

¿Cuál es la verdad que reveló Ángela Aguilar tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

En medio del escándalo por la entrevista de Christian Nodal, Ángela Aguilar aprovechó su más reciente presentación en el Hollywood Bowl, en Estados Unidos, para contar su “verdad” frente al público.

Para decepción de muchos, su confesión no fue con relación a Christian Nodal y sus polémicas declaraciones, sino por la lucha de los inmigrantes en Estados Unidos.

“No quiero perder la oportunidad de estar en este escenario sin decir mi verdad. Para mí, aunque quizá los artistas no lo digan porque no les conviene, yo sí quiero representar a los México-americanos. Lo que le está pasando a mi gente no está bien, no estoy de acuerdo. No lo voy a soportar” Ángela Aguilar

La joven invitó a todo su “pueblo” a unirse y protestar en contra de las políticas antimigratorias de ese país, señalando que “no se vale” que “dividan a las familias”

Aunque sus palabras tuvieron una buena intención, fueron muy criticadas en redes sociales. Los detractores la han tachado de “hipócrita” por querer que las familias se “mantengan unidas” cuando “separó” a una. Esto, en referencia a los señalamientos de que se “metió” en la relación entre Nodal y Cazzu.

Ángela Aguilar rompe en llanto tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Si bien Ángela Aguilar no se ha pronunciado de manera directa a la entrevista de Christian Nodal, la cantante rompió en llanto durante una entrevista mientras daba un discurso que muchos consideraron como una respuesta al hate que ha recibido desde que se casó.

La celebridad se dijo muy decepcionada de que la gente vea más a las mujeres por su vida personal que por sus logros profesionales.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente. Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, manifestó.

