Lucero Mijares se vuelve tendencia en redes ¡Deslumbró su interpretación a la Virgen de Guadalupe!

Lucero Mijares causó sensación en las redes sociales por su más reciente interpretación dedicada a la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre.

Si bien, la hija de Lucero y Manuel Mijares fue una de las confirmadas para cantar en la celebración de ‘la Reina de América’ en la Basílica de Guadalupe. Su actuación fue tan memorable que ¡se volvió tendencia en las redes!

Lucero Mijares impacta con su presentación dedicada a la Virgen de Guadalupe / IG: @luceromijaresoficial

Lucero Mijares le canta a la Virgen de Guadalupe en la Basílica ¡Sorprendió a todos!

En punto de las 11 de la noche dio inicio la celebración por el cumpleaños de la Morenita de Tepeyac. Diversos artistas se dieron cita en dicho templo para festejar a la Virgen por el símbolo que representa en todos los mexicanos.

Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue la gran interpretación de Lucero con el tema ‘Te lo pido por favor’. De principio, la cantante le dedicó unas emotivas palabras en agradecimiento por todo lo que le ha dado.

“Virgencita, muchas gracias por todo lo que nos das. Cuídanos muchísimo y estoy muy emocionada de estar aquí cantándote”. Lucero Mijares

Con una gran sonrisa, Lucero cantó al pie del altar de ‘la Reina de América’ el tema original de Juan Gabriel, quien dejó la vara alta a la persona que la interpretara, luego de su fallecimiento.

No obstante, la famosa dejó claro que no habría reto en dicha canción, dado que dejó boquiabiertos a todos por su gran habilidad con su voz. ¡Alcanzó los mejores graves y agudos!

¿Qué dijeron usuarios sobre la participación de Lucero Mijares con la Virgen de Guadalupe?

Rápidamente, el video de la participación de Lucero se volvió viral en las redes sociales. Incluso, su nombre estuvo en tendencia en ‘X’. Aseguraron que Lucero Mijares tuvo una gran actuación dicha noche. ¡Celebraron su gran talento como cantante!

En diversas publicaciones, usuarios destacaron que fue un gran acierto invitar a la joven y talentosa cantante a esta celebración, dado que su interpretación fue una de las mejores y que más destacaron del evento.

Además, aplaudieron el gran trabajo de sus padres, Lucero Hogaza y Manuel Mijares, por apoyar de tal forma la carrera de su hija.

Estos fueron algunos comentarios en redes sociales:

“Desde hoy mi versión favorita de ‘Te lo pido por favor’. No puedo creer lo perfecto que se escucha. Lucero Mijares ERES EXCEPCIONAL!”

“ Lucero Mijares es la mejor voz contemporánea que tiene méxico y no estoy dispuesta a discutirlo con nadie.”

" Lucero Mijares es la mejor voz contemporánea que tiene méxico y no estoy dispuesta a discutirlo con nadie."
"Momento exacto en el que Lucero Mijares se olvidó que era humana"

“La manera como Lucerito logra llegar al alma con su voz espectacular es impresionante. Esta nena @LuceroMijaresOf es el talento de Lucero y Mijares remasterizados en ella! Woow!”.



Así fue el momento:

¿Lucero Mijares ya se pronunció a los elogios por su participación en la Basílica de Guadalupe?

Al momento, la joven no se ha pronunciado con respecto a todos los elogios que le han hecho en redes sociales. Sin embargo, quien sí celebró su triunfo fue su madre, la también actriz Lucero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lucero le dedicó un emotivo mensaje a su hija, quien se llevó los reflectores con su interpretación.

“Quiero contarles algo que me ha sorprendido y me ha emocionado mucho. Cuando supe que a mi Lucero Mijares la habían invitado a cantarle a nuestra Virgen de Guadalupe este año para sus tradicionales Mañanitas en la Basílica, me puse superfeliz igual que ella. Qué alegría tan grande” Lucero

Agregó: “Una noche antes de su serenata, me acordé que yo guardaba una prenda que alguna vez usé para cantarle a la reina, aunque no recordaba exactamente en qué año. Se me ocurrió sugerirle a mi Lucero si quería usarla en esta primera y tan importante ocasión de cantarle a la Virgencita. Le encantó la idea y se la puso para tan especial momento y para cantarle con el corazón”.

Concluyó: “Resulta ser que esa prenda la usé yo para cantarle a nuestra Virgen de Guadalupe hace 20 años, precisamente cuando yo estaba esperando a que ella naciera. Lucero nació dos meses después de cantarle y pedirle a la Virgen su bendición para mi hijo y ‘para el que está por venir’ (no sabíamos que sería niña). Así que digamos que, esta es la segunda vez que mi niña ‘usa’ esta prenda que ahora tiene un significado más especial aún. Me encantó y no quise dejar de compartirlo.”

Así lo dijo Lucero: