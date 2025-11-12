Filtran audio que sería de Imelda Tuñón y su hijo hablando mal de Maribel Guardia: “Es mala y cruel”

El pleito familiar entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón, sigue causando revuelo en el mundo del espectáculo. Esta vez, un audio filtrado dejaría al descubierto las tensas relaciones familiares, con presuntas declaraciones de su nieto, que parecieran reflejar una presunta enemistad hacia la primera actriz. ¿Qué dijeron, presuntamente?

Maribel Guardia habla del nuevo romance de Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en los juzgados hace unos días?

El lunes 20 de octubre, TVNotas fue testigo del tenso encuentro entre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón e Imelda Garza Tuñón en los juzgados noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. La cita en los tribunales tenía como objetivo resolver disputas relacionadas con la herencia de Julián Figueroa, el fallecido hijo de Maribel.

En las imágenes exclusivas que el medio logró captar, se puede ver que Maribel y su esposo, Marco Chacón, fueron los primeros en llegar al lugar para presentarse ante las autoridades. Poco después, Imelda Garza Tuñón también acudió a rendir su testimonio respecto al testamento dejado por el cantante.

Según los primeros informes, la audiencia se centró en determinar, mediante pruebas, si Marco Chacón había falsificado la firma en el testamento de Julián Figueroa, como había señalado previamente el abogado de Imelda Tuñón. Durante el proceso, se presentaron pruebas confesionales, y la declaración de Chacón se extendió durante casi una hora.

Además, se informó que el esposo de Maribel Guardia tuvo que rendir cuentas ante el juez sobre la administración de las propiedades que se sospechaba estaban bajo su control.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

¿Qué dice el audio que sería del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, sobre Maribel Guardia?

Este martes 11 de noviembre, el programa matutino Venga la alegría compartió vía X un audio de una conversación en la que presuntamente participan Imelda Garza Tuñón y su hijo, el también nieto de Maribel Guardia.

En ma grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucharía al menor expresando fuertes críticas hacia su abuela, Maribel Guardia, a quien llamaría “horrible”, “mala” y “cruel”, y aunque Imelda insiste en que “no debe” hablar de esa manera porque Maribel tiene “corazón”, el pequeño habría dicho lo siguiente:

No lo creo, no creo que tenga (corazón). Hijo de Imelda Tuñón

Este tipo de comentarios, que supuestamente provienen de un niño pequeño, ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en comentarios, ya que algunos aseguran que la influencia de Tuñón en él, es negativa. Estos son algunos de los comentarios:



“Si no tuviera hijos, le creería pero más manipulado no puede estar”,

“Que mala este chava, siento que lo obligó al niño” y,

“El niño es manipulado por su mamá”.

Aunque Imelda Tuñón no ha dado declaraciones al respecto, la mayoría de los comentarios están volcados en su contra. Una duda persistente en redes es la autenticidad del audio, pues es común que circulen audiovisuales generados con Inteligencia artificial.

Este es el audio del pequeño José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, donde habla mal de su abuela Maribel Guardia.



¿Maribel Guardia obligó a Imelda Tuñón a abortar un hijo de Julián Figueroa?

En su momento comenzaron a circular versiones que señalaban que Imelda Tuñón habría estado esperando un segundo hijo de Julián Figueroa, pero que, supuestamente, Maribel Guardia la habría presionado para interrumpir el embarazo.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Imelda fue cuestionada directamente sobre este delicado tema. Sin embargo, su respuesta generó aún más especulaciones, ya que se limitó a decir que prefería no hablar al respecto.

“Después de todo lo que me han hecho, no voy a hablar de este tema porque no sé qué me pueden hacer, la verdad, si profundizo en este tema. Entonces, no voy a hablar de este tema nunca más. No lo voy a decir, pregúntenle a ella. Ella no anhela nada, solo anhela su carrera. Es un tema que yo quiero dejar atrás”, dijo Tuñón casi llorando.

A pesar de la insistencia de los reporteros, Imelda mantuvo su postura, explicando que no confirmaría ni desmentiría la información “por su seguridad y la de su hijo”. Además, aprovechó el momento para aclarar que nunca ha influenciado a su hijo para que hable mal de su abuela, asegurando que incluso lo corrige cada vez que lo hace.

