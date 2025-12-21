Exconductor de Venga la alegría levanta la mano para reemplazar a Pato Borghetti: ¿Quién es?

Desde que Pato Borghetti anunció su salida de “Venga la alegría” aseguran que un exquerido exconductor de “Venga la alegría” estaría más que apuntado para regresar al matutino a llenar el vacío de conductor argentino que se despidió del programa este viernes 19 de diciembre.

¿Cómo anunció Pato Borghetti sobre su salida de Venga la alegría?

Tras 9 años al frente del matutino, Pato Borghetti cerró un ciclo en ‘Venga la alegría’ y anunció el pasado mes de noviembre que el 19 de diciembre sería el último día conduciendo el matutino.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la alegría todos los días con ustedes”, expresó.

Si bien no dio detalles, adelantó que continuará trabajando para la televisora, descartando así los rumores sobre un posible cambio a otra cadena. Incluso mencionó que se le verá en TV Azteca el próximo año, pero no quiso dar detalles.

Pato Borghetti, actor y conductor / Redes sociales

¿Por qué Pato Borghetti abandona Venga la alegría?

Tras la salida de Pato Borghetti, Odalys Ramírez anunció pocos días después su salida de “Cuéntamelo Ya!”, lo que desató de inmediato una ola de especulaciones. Posteriormente, Ana María Alvarado y Martha Figueroa revelaron que, presuntamente, la pareja de conductores estaría contemplada para integrarse al nuevo reality de TelevisaUnivisión,” ¿Apostarías por mí?”

Pero después, Chamonic compartió los presuntos planes de boda entre Odalys Ramírez y Pato Borghetti. De acuerdo con la información compartida, la conductora es ciudadana americana y estaría interesada en iniciar el trámite de residencia para su pareja, lo que explicaría la decisión de casarse en esta etapa.

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”, escribió Chamonic en sus redes.

Además, se asegura que ambos presuntamente tendrían propuestas de trabajo en Estados Unidos y que incluso les habrían ofrecido participar en un reality show, aunque todavía no estaría confirmada su participación.

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Qué exconductor quiere reemplazar a Pato Borghetti en Venga la alegría?

Según, Ana María Alvarado presuntamente sería Raúl Osorio quien estaría levantando la mano para ocupar el lugar que dejó Patricio Borghetti. Fue en su canal de YouTube, donde aseguró que una fuente de los pasillos de TV Azteca le confirmó el interés del conductor por volver al matutino.

“Para decirles quién quiere ocupar el puesto de Patricio Borghetti, hasta se fue vestido igual, se fue a saludar a todos”, adelantó la comunicadora antes de revelar el nombre. Tras pedir a sus seguidores que adivinaran, varios acertaron: se trata de Raúl Osorio, mejor conocido como Rulo.

Raúl Osorio quiere ocupar el lugar de Venga la alegría. / Redes sociales

“Pero cómo le irá a hacer Raúl Osorio porque él vive en Mérida desde hace mucho tiempo... tiene una fundación de ayuda. Raúl Osorio estuvo mucho años en ‘Venga la Alegría’, de hecho yo trabajé con él, es a todo dar mi ‘Rulo’. Es muy simpático, divertido, le encanta el chisme y discutir. Estaría bien que lo llamaran a ‘Venga la Alegría’. Ya estuvo, lo sabe hacer, se mantiene guapísimo, de cuerpazo ya veremos ”, comentó Alvarado.

Sin embargo hasta ahora no ha sido confirmado por la producción si alguien tomara su lugar o quedará libre por un tiempo. Solo el tiempo lo dirá.

Mira: Odalys Ramírez confiesa malos tratos de Daniel Bisogno y Anette Michel en “Tempranito": “Me sentía oprimida”