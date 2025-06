Odalys Ramírez confiesa malos tratos de Daniel Bisogno y Anette Michel en “Tempranito": “Me sentía oprimida”

Odalys Ramírez, reconocida conductora mexicana, destapó en una reciente entrevista con Yordi Rosado los difíciles años que vivió durante su etapa en el programa “Tempranito”, cuando apenas tenía 17 años y comenzaba su carrera en la televisión.

Cuando Yordi le preguntó cómo fue recibida por los conductores del programa, Ramírez no dudó en responder: “Realmente mal”. Explicó que, según le contaron años después, su llegada al programa no fue bien vista por Daniel Bisogno ni por Anette Michel, ni una exconductora de ‘Venga la alegría’ quienes ya gozaban de fama y popularidad en esa época.

“El productor en ese momento estaba teniendo muchas diferencias con ellos porque se les estaba subiendo la fama, especialmente a las mujeres. Me contaron que dijo: ‘Vamos a meterles una chavita guapa que les empiece a hacer ruido’, eso me dijeron”, comentó Odalys.

Odalys consiguió su lugar tras un casting, y el productor le pidió un esfuerzo extra para ganar experiencia en hacer sus reportajes, asistir diariamente a la oficina y familiarizarse con el equipo de edición. Todo esto para que, al llegar el sábado, pudiera presentar su nota de apenas un minuto al aire.

“Para mí, ese minuto era el mundo. La verdad, no me recibieron muy bien y hoy entiendo que fue por cómo me presentaron, no fue la manera correcta”.

¿Cómo la trataron Daniel Bisogno y Anette Michel a Odalys Ramírez su llegada al programa?

La joven Odalys llegaba acompañada de su mamá, lo cual, según cuenta, suavizaba momentáneamente el trato de sus compañeros.

“Me hablaban lo necesario, cuando mi mamá estaba, eran muy amables. Pero cuando se iba al baño o salía, se notaba el cuchicheo, las miradas. Uno sabe y se da cuenta sientes la energía”.

A pesar de sus esfuerzos por encajar, incluyendo mostrarse siempre respetuosa y humilde, sentía un rechazo del equipo hacia su presencia:

“Los admiraba, me parecían sensacionales. Hasta me hacía más chiquita para tratar de encajar, y ni con eso lo lograba. Fueron años muy duros. Estuve dos años, y cuando me llamaron para “Sexos en guerra”, fue un alivio. Me sentía muy oprimida”. Odalys Ramírez

Ramírez confesó que, a pesar de no entrar en competencia con nadie, sentía que la ninguneaban constantemente. “Entre más hacía, menos me daban mi lugar”, explicó.

¿Qué tipo de comentarios recibió Odalys de parte de Daniel Bisogno?

Sobre su relación con Daniel Bisogno, fue clara: “Nunca tuve una relación cercana. Era poco lo que platicábamos al aire”. Reveló que a veces el conductor tenía actitudes contradictorias con ella:

“Lo veía buena onda y querible, pero al aire me tiraba comentarios despectivos o pasivo-agresivos. Y luego, en corte, me decía: ‘Muy bien, niña, felicitaciones. Yo era menor de edad. No debieron ser tan duros conmigo”.

Finalmente, Odalys reflexionó sobre el impacto emocional de aquella etapa y fue contundente: “La verdad, nunca tuve relación con ellos. No suelo volver a los lugares donde me trataron mal”.

Cabe destacar que no se tienen registros de que Daniel Bisogno haya hablado de su experiencia laboral con Odalys y al momento, Anette Michell no se ha pronunciado a las declaraciones de la conductora.