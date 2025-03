Anette Michel rompe en llanto por la muerte de Daniel Bisogno; no quiere dejar sola a su hija

La muerte de Daniel Bisogno ha dejado un profundo dolor entre sus amigos y colegas del medio artístico. Una de las personas más afectadas es la actriz y presentadora Anette Michel, quien compartió una gran amistad con él desde que trabajaron juntos en el programa matutino ‘Tempranito’, hace más de 20 años.

Daniel Bisogno, photoshoot para ‘Ventaneando’ / Archivo TVNotas

Anette Michel recuerda con cariño a Daniel Bisogno

En una reciente entrevista con el programa ‘De primera mano’, Anette Michel se mostró visiblemente conmovida al hablar sobre la partida de su amigo.

La conductora expresó que la noticia no ha sido difícil de asimilar, pues Bisogno era una persona fundamental en su vida a pesar de que hace años no compartían juntos en la televisión.

“Ha sido muy duro, realmente muy difícil para mí porque fue una persona... No puedo decir que quería, (sino que) lo voy a amar toda la vida. Fue un ser humano maravilloso”, confesó con la voz entrecortada.

Anette destacó las virtudes de su amigo y colega, recordándolo como alguien incondicional, con una gran inteligencia y sensibilidad.

“Era un hombre que siempre estaba para ti, te escuchaba, era un ser muy inteligente, muy sensible... Conoció muchas cosas muy profundas de mí. Era confidente, era amigo, para las buenas, pero también estuvo para las malas... Todavía no creo que ya no esté”, agregó la actriz.

Anette Michel no se ha podido acercar a la familia de Daniel Bisogno

A pesar de su gran cariño por Daniel Bisogno, Anette Michel explicó que aún no ha visitado a la familia del conductor para darles el pésame personalmente, ya que considera que aún es un momento demasiado doloroso.

“No me ha parecido para nada prudente. Creo que es el peor momento ahora, creo que por lo menos necesitas un mes para más o menos ir entendiendo que ya no está, después sí me acercaré", comentó la actriz.

Daniel Bisogno restos / Archivo TVNotas

Anette Michel quiere convivir con la hija de Daniel Bisogno

Sin embargo, Anette expresó su deseo de estar cerca de la hija de Daniel Bisogno, a quien considera sumamente talentosa.

“Me encantaría estar cerca de su hija, es su vivo retrato. Es igual de talentosa y simpática que su papá, es impresionante el talento que tiene la chiquita”, añadió.

Daniel Bisogno falleció a los 51 años / Facebook: Ventaneando

La despedida de Anette Michel a Daniel Bisogno

El pasado 20 de febrero, tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Bisogno a los 51 años, Anette Michel le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

“Hace muchos años no me dolía la pérdida de un amigo que significó tanto en mi vida. Tengo el corazón roto y lamento mucho la pérdida para todos sus familiares y amigos. Siempre te recordaré, ¡estarás en mi corazón por siempre! ¡Tantas risas y lágrimas, confesiones! ¡Vuela alto!”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos durante su tiempo en ‘Tempranito’.

