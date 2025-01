Anette Michel sorprende tras perder un diente: “Me siento rarísima”

Anette Michel, conocida por su destacada trayectoria como actriz y presentadora de “MasterChef Junior”, reveló un incidente que impactó su apariencia física y su autoestima. En una entrevista con medios mexicanos, la actriz compartió cómo perdió parte de un diente durante la celebración de Año Nuevo.

“El primero de enero, ya saben, las uvas, la emoción. Veo a mi hijo y le digo: ‘Mi vida’. Apreté el diente y voló la mitad de mi diente”, relató la actriz, quien tomó el suceso con humor pese a las dificultades que le trajo.

Instagram

A Anette Michel se le cayó un diente en Año Nuevo

Tras el accidente, Anette Michel acudió a un dentista en busca de ayuda inmediata. Sin embargo, no logró una solución inmediata debido a la alta demanda de emergencias en las clínicas durante esos días.

“Llegué y dije: ‘Me estoy muriendo. Es una emergencia’. Me dijeron: ‘Claro, fórmate’. Todos llegan con la emergencia… No me pudieron arreglar”, explicó.

La actriz también habló sobre cómo esta situación afectó su autoestima.: “Me siento rarísima. Me siento horrible. Luego estoy hablando con amigos y me dicen: ‘¿Qué te pasó?’ Y yo: ‘Cállate’”, confesó.

La preocupación de Michel radica en la importancia que le da a su apariencia, algo que considera natural debido a su profesión y la exposición pública que conlleva: “Es un tema de vanidad. Obviamente te afecta porque no quieres que la gente te vea así”, aseguró.

Instagram

Anette Michel no le teme al envejecimiento

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la actriz abordó otro tema importante: el envejecimiento. Aunque dijo no tener miedo de envejecer, admitió que lo que realmente le preocupa es la idea de la muerte. “No me da miedo envejecer, pero sí le tengo mucho temor a la muerte”, declaró, mostrando su lado más humano y vulnerable.

Michel también destacó la importancia de aceptar los cambios que vienen con la edad, aunque confesó que la transición no siempre es fácil. “Es complicado enfrentarte a situaciones donde te sientes diferente. Pero al final, lo importante es cómo te sientes contigo misma”, afirmó.

¿Anette Michel se retira de la televisión?

Tras más de dos décadas de trayectoria en TV Azteca, Anette Michel decidió no renovar su contrato de exclusividad con la televisora del Ajusco para perseguir un objetivo claro: regresar a la actuación, especialmente en telenovelas. Esto la llevó a explorar nuevas oportunidades en Televisa, una decisión que marcó un giro significativo en su carrera.

Tras realizar varias audiciones, Anette consiguió en 2023 un papel en la telenovela Contigo sí. Más tarde, dio vida a Roberta, la villana principal de Minas de pasión, demostrando su versatilidad como actriz.

El último proyecto en el que la vimos fue en abril de este año, cuando apareció como conductora invitada en el programa de revista Cuéntamelo ya! Aunque su participación fue breve, sorprendió a sus seguidores al volver a la conducción, rol con el que conquistó al público durante años.

Desde entonces, Michel ha mantenido un perfil bajo, alejándose de los reflectores y enfocándose en su vida familiar. Sin embargo, recientemente desmintió que esté considerando el retiro y reveló qué tipo de proyectos busca para regresar a la televisión.

