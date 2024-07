Famosa conductora rechazó ser parte de La casa de los famosos México

‘La casa de los famosos México 2’ está a punto de comenzar y aunque parecería ser un proyecto en el que todas las celebridades querrían estar, lo cierto es que otras más prefieren decir ‘paso’.

El reality da mucha exposición, pero también puede significar un declive en la carrera artística de los personajes que no logren enganchar y simpatizar con el público.

Eso es algo que tienen claro las figuras públicas que podrían ser parte del proyecto y algunas han dicho que ‘no’ a pesar de que no solo sería una buena retribución económica sino una exposición mediática muy importante.

No a todos les urge entrar a la casa más famosa de México / Instagram: @lacasafamososmx

¿Quién rechazó ser parte de ‘La casa de los famosos México’?

En una reciente alfombra roja, la querida y famosa conductora y actriz Anette Michel reveló que la buscaron para ser parte de la segunda temporada del reality, pero lo rechazó.

Para la famosa, el proyecto no era atractivo porque no busca llevar por ese lado su carrera: “Cero, no es mi estilo, yo no tendría nada que estar exhibiendo. Yo soy una persona exageradamente tranquila, una persona común y corriente que va a hacer sus compras, que lleva al niño a la escuela, no (gracias)”.

Anette dijo estar consciente de que es una figura pública, pero no busca hacer escándalos: “Trabajo en algo extraordinario, pero mi vida es rutinaria, no tendría nada que hacer en un lugar así”, agregó.

