La chef Zahie dejaría MasterChef Celebrity luego del secuestro que sufrió ¿Quién entaría en su lugar?

La famosa chef Zahie Téllez podría no regresar a ‘MasterChef Celebrity’ 2025. Según fuentes de Alex Kaffie, la participación de la controversial chef en la nueva temporada del popular reality show de TV Azteca aún no está confirmada.

¿Por qué la chef Zahie no estaría en la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

La noticia de la posible salida de Zahie Téllez del programa sería por el secuestro que sufrió en noviembre del año pasado. A raíz de este traumático suceso, la chef estaría reconsiderando su regreso a la televisión.

A pesar de la presunta decisión de la chef, TV Azteca estaría en negociaciones para que la Zahie Téllez forme parte del jurado de la nueva temporada que ya ha confirmado a sus primeros participantes, aunque aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo para ella.

Mira: Zahie Téllez: Vinculan a proceso a presunto implicado en secuestro de la jueza de Masterchef

Chef Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera. / Twitter

Si se va Zahie Téllez, ¿podría regresar la chef Betty?

Uno de los rumores más comentados por los fans del reality, es el regreso de la querida chef Betty, quien fue una de las juezas más populares del programa en temporadas pasadas. Sin embargo, según Álex Kaffie, la posibilidad de que Betty regrese al reality parece poco probable.

De ser así, podríamos ver una nueva chef como juez en ‘MasterChef Celebrity’ en México.

Puedes ver: Cuentan la “verdad” de la salida del chef Joserra y la chef Betty de MasterChef

La chef Betty no regresaría al reality pese a la posible salida de la chef Zahie / MasterChef

¿Cuándo inicia MasterChef Celebrity? Todos los detalles, ¿tendrá nueva conductora?

Las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 están programadas para comenzar en febrero, aunque no se sabe cuándo sería el estreno. Además, aún no se sabe quién será la conductora de la nueva edición pues, Kaffie mencionó que la actual conductora no ha logrado superar el estilo de Anette Michel y Tatiana, quienes fueron las presentadoras en ediciones anteriores.

El elenco confirmado para la nueva temporada de MasterChef Celebrity

A pesar de la incertidumbre sobre el regreso de Zahie Téllez, la nueva temporada ya está tomando forma. Se han confirmado varios nombres de participantes que formarán parte de ‘MasterChef Celebrity’, entre ellos:

Herly RG,

Carlos Quirarte,

Leslie Gallardo

Lylo Fa y

María José Magán

Además, se ha filtrado que otras celebridades como Rosa Gloria Chagoyán y Bárbara Torres también podrían unirse al elenco, según información de canales de YouTube de espectáculos.

Checa: MasterChef Celebrity: Confirman más participantes; lista completa