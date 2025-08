Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México: Así fue su encontronazo con la chef Betty Vásquez

El mundo sigue conmocionado por la muerte de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’, a los 38 años. A través de redes sociales, los internautas han compartido algunos de los momentos más emblemátics de la chihuahuense en el reality. Tal como lo fue su pelea con la chef Betty Vásquez.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México / Redes sociales

¿Qué le pasó a Yanin Campos, exparticipante ‘MasterChef México’?

La muerte de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’, fue confirmada el pasado 4 de agosto por su hermano, Raúl Campos. con un mensaje dirigido para familiares y amigos.

“Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández, a partir de hoy a las 12 del mediodía, para los que gusten despedirse y acompañarnos”, escribió.

De acuerdo con los primeros reportes, la enfermera de profesión había estado hospitalizada desde el pasado sábado 2 de agosto, luego de sufrir un accidente automovilístico el Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en Chihuahua.

Se dice que la joven estaba conduciendo una camioneta GMC Terrain color negro cuando, en algún punto, chocó contra una Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada. La policía fue alertada de los hechos y Yanin fue trasladada al hospital Christus Muguerza del Parque, donde pereció por la seriedad de sus heridas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, por lo que las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos. En redes sociales, han surgido muchas teorías; una de las más sonadas ha sido que habría manejando bajo el influjo de la bebida. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada por las autoridades, ni sus familiares.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, muere / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Yanin Campos y la chef Betty Vázquez en ‘MasterChef México’?

Tras la confirmación de la muerte de la excocinera, han resurgido, en redes, un video del encontronazo que la chef Betty tuvo con Campos en ‘MasterChef México’. En la grabación, se puede ver a Yanin junto a otros participantes portando el famosos mandil negro.

En algún punto, la chef se dirige a Campos y comienza a regañarla por su actitud. Y es que, según Betty, la chihuahuense no tenía la humildad suficiente para seguir sus consejos o los dados por sus colegas, el chef Adrián y el chef Benito.

“Quiero decirte que me molesta mucho tu actitud. Me molesta que vienes a reírte de nosotros. Vienes pensando que no sabemos nada y que tú presentas las cosas perfectas. Cada vez que te decimos las cosas, te ríes de nosotros y ¿sabes qué? No se vale”, dijo la chef Betty de forma aparentemente molesta.

Yanin no pudo evitar romper en llanto y sostuvo que nunca fue su intención mostrar ese comportamiento, diciéndose muy triste de que juzguen su personalidad.

“Nunca ha sido mi intención que piensen que me burlo de lo que ustedes me dicen”, expresó entre lágrimas la exparticipante de ‘MasterChef México’.

Detrás de cámaras, Yanin explicó que siempre suele sonrerír ante la adversidad, pero que, a raíz de lo dicho por Betty, tendría que replantearse muchas cosas para no quedar como alguien egoísta.

Esta no era la primera vez que Yanin tenía un problema con los jueces. En otro momento, la joven, junto a su compañera Rox, confrontó a los críticos luego de que la regañaran por no “saber esclarecer sus dudas”. Esto debido a que no tenían conocimiento de cómo preparar unos frijoles refritos en plena competencia. Por esta razón, quedarían en riesgo de eliminación: “Si me toca irme, pues me voy y ya”, dijo en ese momento,

¿Quién es Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’?

Yanin Campos es una influencer y conductora que nació en 1987, en Chihuahua. Estudió enfermería, carrera que ejerció antes de debutar en televisión. En 2018, participó en ‘MasterChef México’, alcanzando el sexto lugar.

Un año después, estuvo en ‘MasterChef México: La revancha’, que reunía a varios participantes de las ediciones anteriores. Fue eliminada en el octavo episodio. También condujo un programa local llamado ‘La Tertulia’.

Tras su salida del reality, comenzó a ser más activa en redes sociales y, en 2021, abrió una página de contenido exclusivo. La cerró en 2024. No obstante, esto causó mucha controversia entre sus seguidores.

Se desconoce si estaba casada o tenía hijos. Sin embargo, en su momento estuvo relacionada sentimentalmente con un productor de televisión llamado Conrado Martínez. Las cosas entre ellos terminaron muy mal y ella lo acusó públicamente de haberla querido manipular para tener una relación abierta.

