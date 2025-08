Yanin Campos: Excompañeros de MasterChef México despiden a la excocinera tras su trágico accidente

La tarde del 4 de agosto de 2025, se confirmó la muerte de Yanin Campos Ruiz, exconcursante de MasterChef México, luego de estar hospitalizada por dos días tras sufrir un accidente automovilístico en Chihuahua. La noticia, que fue dada a conocer por su hermano Raúl Campos, lo que dejó consternados a fans y exparticipantes del programa, quienes llenaron las redes sociales con emotivos mensajes de despedida.

Yanin Campos, de 38 años, enfermera de profesión y apasionada de la cocina, fue recordada con cariño por compañeros como Ismael Zhu Li y Rox Quintana, quienes no tardaron en compartir fotos y palabras que retrataron la huella que dejó durante su paso por la cocina más famosa de México.

Muere Yanin Campos exparticipante de Masterchef México / Redes sociales

Te puede interesar: Muere querida chef a los 26 años mientras viajaba con su novio; piden donaciones para ayudar a la familia

¿De qué murió Yanin Campos exparticipante de ‘MasterChef México’ 2018, el 4 de agosto de 2025?

De acuerdo con los primeros reportes, Yanin Campos sufrió un accidente la mañana del sábado 2 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 a.m., mientras conducía una camioneta GMC Terrain negra. El siniestro ocurrió sobre el Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en Chihuahua, su ciudad natal.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la exconcursante de MasterChef México impactó su vehículo contra una camioneta Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada. Fue trasladada de inmediato al Hospital Christus Muguerza del Parque, donde permaneció hospitalizada hasta que finalmente falleció el lunes 4 de agosto a causa de las graves lesiones que sufrió.

Aunque en redes se han especulado sobre las posibles causas del accidente, tal como la teoría de que habría manejado bajo los efectos de la bebida, lo que habría ocasionado el impacto, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por sus familiares, ni por las autoridades. Por ahora, el caso sigue siendo investigado por las autoridades correspondientes.

Así quedó la camioneta en la que murió la exparticipante de ‘MasterChef México’:

Esta sería la camioneta en la que murió Yanin Campos / Facebook

No te pierdas: Mónica Noguera: Tras la muerte de Memo del Bosque, se vuelve a vestir de luto; despide a querido familiar

¿Qué mensajes le dedicaron sus excompañeros de ‘MasterChef México’ 2018 a Yaninn Campos?

La repentina partida de Yanin Campos causó un profundo dolor entre quienes compartieron cocina con ella en la temporada 2018 del reality MasterChef México. Uno de los primeros en reaccionar fue Ismael Zhu Li, ganador de aquella edición. El hoy chef de la cocina de ‘Venga la alegría’, compartió una fotografía junto a Yanin acompañada del mensaje: “Vuela alto querida Yanin”, acompañado de un emoji de paloma blanca.

También Rox Quintana, quien llegó al top 5 del concurso, publicó una imagen fuera del set de grabación en la que aparece sonriente junto a Campos. El mensaje que acompañó la imagen fue tan entrañable como nostálgico:

“Te vamos a recordar con tu sonrisa Colgate y tus mil historias que parecían de mil vidas distintas”. Rox Quintana

Las redes sociales se inundaron de mensajes de otros colegas, fans y seguidores que la recordaron como una mujer alegre, fuerte y con una chispa muy especial tanto dentro como fuera del reality.

Mira: Rebelde se vistió de luto, compañero de Ninel Conde murió tras terrible caída

¿Quién fue Yanin Campos y cómo fue su participación ‘MasterChef México’ 2018?

Yanin Campos nació en 1987 en Chihuahua y estudió la carrera de enfermería, misma que ejerció por varios años antes de entrar al mundo del entretenimiento. Su salto a la fama llegó en 2018, cuando fue seleccionada para participar en MasterChef México, donde logró llegar hasta el sexto lugar.

Gracias a su carisma y personalidad, fue invitada al año siguiente a MasterChef México: La Revancha, donde fue eliminada en el octavo episodio. Posteriormente, incursionó como conductora de televisión en un programa local titulado La Tertulia, que se transmitía en Chihuahua.

A lo largo de los años, Yanin se volvió muy activa en redes sociales, compartiendo contenido de cocina, estilo de vida y reflexiones personales. En 2021, lanzó una plataforma de contenido exclusivo, la cual cerró en 2024, causando controversia entre algunos de sus seguidores.

Sobre su vida personal, se sabe poco. No hay información confirmada sobre hijos o matrimonio. Sin embargo, en su momento, fue vinculada sentimentalmente con un productor llamado Conrado Martínez, con quien habría quedado en malos términos. No obstante, Yanin no aclaró ni desmintió que haya tenido una relación con dicha persona.