Yanin Campos: Filtran video de la ex Masterchef México, denunciando amenazas antes de fatal accidente

La muerte de Yanin Campos, exparticipante de “Masterchef México” ha conmocionado a las redes sociales. La enfermera de 38 años que conquistó al público en el reality de cocina murió tras un accidente automovilístico en Chihuahua, su ciudad natal, según informó el periódico local “La gaceta”. Ahora filtran un video perturbador en el que denuncia amenazas.

Muerte de Yanin Campos: así ocurrió el accidente fatal en Chihuahua

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió el pasado fin de semana cuando Yanin perdió el control de su vehículo GMC Terrain y se estrelló contra una Ford Econoline blanca que estaba estacionada sobre el Periférico Rodolfo Almada, cerca de la Privada Samaniego.

Las autoridades investigan las causas del choque, se ha dicho que habría sido por el exceso de velocidad o una posible distracción. Sin embargo, no hay versiones oficiales.

Tras el impacto, fue trasladada de urgencia al Hospital Christus Muguerza del Parque, donde permaneció dos días en cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, murió el 4 de agosto debido a las graves lesiones sufridas.

La noticia fue confirmada por su hermano, Raúl Campos, a través de redes sociales:

“Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández, a partir de hoy a las 12 del mediodía, para los que gusten despedirse y acompañarnos”.

El hermano de Yanin Campos, Raúl Campos, confirmó la muerte de la querida exparticipante de Masterchef México. / Instagram

El video filtrado donde Yanin Campos denunció amenazas antes de accidente

Tras su paso por el programa de TV Azteca, Yanin Campos ganó seguidores en redes sociales y, según trascendió, también compartía contenido exclusivo.

En las últimas horas, surgió un video difundido por Publimetro que ha generado especulaciones, ya que muestra a la exparticipante exponiendo presuntas amenazas.

El clip, que habría sido publicado hace aproximadamente un mes en su cuenta de TikTok y luego eliminado, muestra a Yanin visiblemente molesta, retando a una persona no identificada:

“Vete a ver… ya no voy a caer más en tu juego. ¿Quieres que me salga lo loca, güey? Me va a salir, porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si yo me atrevía a decir algo…”

La grabación finaliza con la frase en tono retador: “Atrévete, cabrón, hazlo, me vale madres”.

¿Quién amenazó a Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’?

En el video, Yanin viste una camiseta de rayas blancas y negras y se encuentra sentada en lo que parece ser su cocina. No ofrece contexto sobre a quién iba dirigido el mensaje, lo que ha dejado abiertas muchas incógnitas.

Por ahora, solo se sabe que ella expresó sentirse intimidada, pero no existen datos concretos sobre la fuente de las amenazas.

Las causas del accidente en el que perdió la vida Yanin Campos continúan bajo investigación. Por ahora, se desconocen más detalles tanto sobre el incidente como sobre las amenazas que mencionó en el video.

