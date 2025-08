¿Quién fue Yanin Campos? De MasterChef México a la plataforma de contenido exclusivo

La muerte de Yanin Campos Ruiz, exconcursante de ‘MasterChef México’ 2018, a los 38 años, tras sufrir un trágico accidente automovilístico, causó total conmoción entre sus seguidores, quienes la recordaban, no solo por su talento culinario, sino también por sus polémicas en el reality.

Tras la confirmación del deceso de Yanin Campos, en redes sociales recordaron cómo fue su paso por ‘MasterChef México’, lo que la llevó a alcanzar popularidad en la red. Incluso, construyó una comunidad sólida que la acompañó en diversos proyectos, tal como su inclusión en el contenido exclusivo.

¿Quién es Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México? / Redes sociales

¿De qué murió Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’ 2018?

La tarde del pasado 4 de agosto, el hermano de Yanin Campos, Raúl Campos, compartió un mensaje en redes sociales en el que confirmó el deceso de la exparticipante de ‘MasterChef México’ 2018. Incluso, dio detalles del último adiós de la también enfermera.

“Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández, a partir de hoy a las 12 del mediodía, para los que gusten despedirse y acompañarnos”, escribió Raúl Campos.

De acuerdo con los primeros reportes, Yanin conducía una camioneta GMC Terrain de color negro cuando, por motivos que aún indagan las autoridades, colisionó con una camioneta Ford Econoline blanca que se encontraba estacionada.

Tras el impacto, fue trasladada de emergencia al hospital Christus Muguerza del Parque, donde permaneció en estado crítico durante dos días.

Yanin Campos participó en MasterChef México 2018 / IG: @yanin_chefmx

¿Cómo fue la participación de Yanin Campos en ‘MasterChef México’ 2018?

Originaria de Chihuahua, Yanin Campos fue licenciada en enfermería y dedicó varios años a ejercer su profesión en hospitales de la región. En 2018, decidió dar un giro a su vida y audicionó para el famoso reality ‘MasterChef México’, donde logró destacar y obtuvo el sexto lugar.

“Hago el casting, para ver a quién me topo. Dije, quiero ir, nomás para ver la dinámica y decir que pertenecí un poco. Me inscribo, llevo la comida y me cuelo”, contó Yanin en una entrevista en el canal de YouTube de ‘Cada quien su mundo’.

Aunque protagonizó algunos encontronazos, específicamente con el chef Benito Molina y la chef Betty Vázquez, es recordada con cariño por los fieles seguidores del reality. Incluso, su desempeño la llevó a regresar a la edición ‘La revancha’ en 2019, aunque quedó eliminada en el episodio 8.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef, se convirtió en creadora de contenido exclusivo / IG: @yanin_chefmx

¿Qué fue de Yanin Campos después de ‘MasterChef México’ 2018?

Luego de su participación en ‘MasterChef México’, Yanin Campos fue presentadora de ‘La tertulia’, un programa de televisión local en Chihuahua donde se abordaban “chismes y temas insólitos”, según reveló en una entrevista con La única Radio en 2024.

Eso no es todo, en 2021, Yanin sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se uniría al contenido exclusivo. Esta elección fue influenciada por los comentarios que recibía en redes sociales, a pesar de que en un inicio se consideraba una persona bastante reservada.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef, se convirtió en creadora de contenido exclusivo / IG: @yanin_chefmx

“Yo no quería abrir (la plataforma). De hecho, a mí me decían y yo ni siquiera sabía qué era… No lo había contemplado, hasta que ya, de repente, me convencieron… Yo dije: ‘Pues, sí, voy a aprovechar que hay gente que me sigue. Si me lo están pidiendo, pues, también está cool, vamos a ver de qué se trata’”. Yanin Campos

Por otro lado, contó que, al principio, recibió muchas críticas por no mostrar más. Sin embargo, indicó que, después, perdió la pena y lanzó contenido más específico.

Yanin Campos perdió la pena y contó qué tipo de contenido sube a la plataforma exclusiva para adultos. / IG: @yanin_chefmx

“Ya enseño más. Estoy bien a gusto, a mí me parece perfecto... A mí me proponen algo, que me late, me gusta, me siento cómoda en algo y lo hago. No me da miedo decirle que no a las cosas”, agregó Yanin.

Al momento, todavía estarían en investigación por las autoridades las causas que determinaron el accidente que dejó sin vida a Yanin Campos.

Así lo dijo Yanin Campos: