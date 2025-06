Roy Padilla, el ex MasterChef Junior 2017, regresa y sorprende con su nueva imagen ¡Así luce!

Roy Padilla fue uno de los pequeños más entrañables de la edición 2017 de MasterChef junior México. Con su estilo desenvuelto, sus frases memorables y un carisma natural que conquistó tanto al público como a los jueces, Roy se ganó un lugar muy especial en el corazón de los televidentes. Hoy, ocho años después su nombre vuelve a sonar fuerte ¡y hasta se forman para conquistarlo! y es que regresa a MasterChef Celebrity Generaciones como todo un galán.

¿Quién es Roy Padilla y por qué se hizo viral tras MasterChef Junior?

Roy Padilla es originario de Querétaro, y participó en MasterChef Junior cuando tenía tan solo 8 años. Desde su primera aparición en el programa, destacó no solo por sus habilidades culinarias, sino por su espontánea forma de hablar, su particular sentido del humor y su carisma. En redes sociales se volvió viral gracias a sus divertidas frases como: “Yo cocino con amor... y con mantequilla” o “El arroz no me quiere, pero yo lo sigo intentando”.

En la competencia, Roy no logró posicionarse entre los tres finalistas y terminó en décimo lugar. Sin embargo, para muchos fans fue el verdadero “ganador del corazón”, dejando una huella imborrable en la historia del reality culinario.

El impactante regreso de Roy Padilla: el niño de MasterChef Junior que creció y ahora conquista las redes

Roy Padilla, el niño cocinero, regresa a los 16 a la pantalla chica como invitado especial en MasterChef Celebrity Generaciones. En un adelanto reciente, se le ve durante unos breves pero memorables cinco segundos, derrochando la simpatía que lo caracterizó y despertando una ola de nostalgia entre los seguidores del programa.

Su participación forma parte de una estrategia del programa para unir distintas generaciones de cocineros y poner a prueba a los concursantes actuales con dinámicas especiales. Este episodio también contará con la presencia de otras figuras icónicas del universo MasterChef México, como la hermana Flor, doña Clarita y Jawy, lo que promete una entrega cargada de recuerdos, emociones y momentos entrañables.

¿Qué hace actualmente Roy Padilla fuera de la televisión?

Fuera del mundo televisivo, Roy Padilla continúa compartiendo su amor por la cocina a través de sus redes sociales. En plataformas como Instagram y TikTok, el ahora adolescente publica recetas sencillas, creativas y accesibles, siempre acompañadas de su característico sentido del humor. Su estilo cercano y auténtico ha logrado conectar con una audiencia fiel que lo sigue desde sus inicios en MasterChef Junior.

Además de su presencia digital, Roy ha sido invitado a programas locales y eventos gastronómicos, donde realiza demostraciones culinarias y convivencias con sus seguidores, consolidándose como una figura querida en el ámbito gastronómico juvenil.

En 2022, Roy amplió su horizonte profesional al participar en el programa Desafío influencer de HBO un reality show en el que participaron varios creadores de contenido emergentes.