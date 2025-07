Sheyla Tadeo: La actriz tomó una drástica decisión con su piel tras bajar 58 kilos; así luce actualmente

Sheyla Tadeo se ha consolidado como una de las actrices y cantantes más reconocidas de la industria del espectáculo en México. Sin embargo, ha tenido diversos obstáculos por su físico, lo que que la ha llevado a tomar drásticas decisiones sobre su cuerpo.

Sheyla Tadeo reveló que, a lo largo de su carrera en la industria, recibió las fuertes críticas por su aspecto físico. Esto la llevó a tomar la contundente decisión de someterse a un fuerte régimen alimenticio para perder peso. ¡Bajo hasta 60 kilos!

No obstante, lo que llamó totalmente la atención fue que también optó por llevar a cabo un acto de generosidad que dejó a todos boquiabiertos.

Sheyla Tadeo donó su piel a niños con quemaduras severas; este fue el procedimiento / IG: @sheylacantante

¿Cómo logró la actriz y cantante Sheyla Tadeo perder más de 58 kilos?

A lo largo de su carrera como actriz, Sheyla Tadeo confesó que ha sido víctima de los malos comentarios por su aspecto físico. Aunque en muchas ocasiones a ha intentado defenderse de sus detractores, señaló que prefiere su tranquilidad.

“Le tienen un odio a las personas como yo, gorditas. Me dicen cosas horribles y yo pienso: ‘¿Es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?’. Yo no ando etiquetando a nadie. No me gusta que me etiqueten ni que hablen solo de mi peso. Yo puedo hablar de muchas cosas, y el peso no me define”, contó Sheyla a Mara Patricia Castañeda.

Ante estas críticas, Sheyla compartió que consideró diversas alternativas para someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de perder peso. No obstante, decidió hacerlo con un especialista que le brindara confianza y la certeza de que su vida no estaría en riesgo.

“Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara”, agregó.

¿Qué hizo Sheyla Tadeo con su piel sobrante tras bajar 58 kilos?

Tras una larga lucha en contra del sobrepeso, en 2015, Sheyla Tadeo se sometió a dietas, tratamientos médicos, así como una cirugía gástrica para lograr perder peso.

Sin embargo, se enfrentó a algunos problemas y malestares de salud que la llevaron a erradicar su exceso de piel con una lipectomía parcial y así ya no padecer problemas de espalda y columna.

No obstante, lo que causó total revuelo fue la sugerencia de su cirujano. ¡Le propuso donar su piel a personas que lo necesitaran! Ella aceptó.

“Me hice una parcial lipectomía y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron... Alejandro me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que si” Sheyla Tadeo

Reveló que donó más de 8.5 kilos de piel a pacientes con quemaduras graves y pie diabético, principalmente a niños.

Lo anterior fue aplaudido por internautas, dado que consideraron que fue un gran gesto por parte de Sheyla, lo que mostró su gran humanidad y empatía.

Así luce Sheyla Tadeo:

Sheyla y su transición física / IG

¿Quién es Sheyla Tadeo, la actriz que perdió más de 58 kilos y donó su exceso de piel?

Originaria de Sinaloa y nacida en 1973, Sheyla alcanzó fama tras su participación en programas como:

‘ Vecinos’ (2005) como Magdalena, y su papel como

Zoila Gordoa Delgadillo en ‘La escuelita VIP’ (2004), un personaje muy recordado.

Es también conocida por ‘Cambiando el destino’ (1992) y

‘Los pajarracos’

Sheyla Tadeo nació en una familia conformada por Ramón Tadeo Aguiar y Micaela Bringas, y creció junto a sus tres hermanas: Yadira Elizabeth, Karla y Kenia Tadeo Bringas. Realizó sus estudios universitarios en Comunicación en la Universidad de Occidente, en la ciudad de Culiacán, institución que hoy se conoce como UAdeO.