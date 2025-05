MasterChef celebrity: Plutarco Haza lanza crítica para Zahie Téllez y revela que tiene una protegida ¿Quién?

Luego de la salida e Isaías Espinoza, ‘Chef en proceso’, las redes se han volcado en severas críticas para la chef Zahie Téllez, a quien los internautas tachan de grosera o insensible. A propósito de las fuertes críticas. Plutarco Haza, concursante del reality, ha explicado que no tiene una gran relación con la chef, como ella aseguró semanas atrás. De paso, dijo que ella tiene claras preferencias por una de las participantes.

Plutarco Haza exhibe malos tratos de Zahie Téllez / IG: @plutarcohaza / YT: MasterChef

¿Qué dijo recientemente Plutarco Haza sobre los comentarios de Zahie Téllez en MasterChef Celebrity?

Luego de que se transmitió la eliminación de Isaías Espinoza de ‘MasterChef Celebrity’, el creador de contenido expuso que Zahie Téllez lo trató con mala actitud fuera de cámaras, lo cual le causó total sorpresa. Esto debido a que pensó que “estaba en personaje”.

“La chef viene y, como que también alterada. Yo dije: ‘No manches, está en personaje, lo está grabando’, pero llega y como que con este tono alterado, llega y me dice: ‘Neta, ¿si te gustó tu mole?’. Y yo, de que: ‘No chef, la verdad’. (Ella me contestó) ’Entonces, ¿para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno”, comentó el joven influencer.

Después de estas declaraciones, Plutarco Haza también decidió alzar la voz acerca de su experiencia al lado de la chef Zahie:

“En esta relación (dentro de MasterChef celebrity), ella no me ha caído nada bien… Ella me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el Chef en Proceso... Le pasó a Andrea, me pasó a mí”, dijo Plutarco a través de sus redes recientemente.

El actor Plutarco Haza aplaudió la forma en que Isaías Espinoza ha enfrentado su salida de MasterChef. / Redes sociales.

¿Quién es la favorita de Zahie Téllez en MasterChef Celebrity según Plutarco Haza?

Plutarco aprovechó el momento para hablar de la salida de ‘Chef en proceso’ y hasta soltó que la chef Zahie tendría una favorita:

“Qué increíble, he estado viendo los videos de Chef en proceso y qué increíble manera de darle la vuelta. De cierta manera está desmintiendo a los chefs pero de una manera muy inteligente. Lo peor que lo podría haber pasado al ‘Chef en proceso’ era ganar… “, dijo Plutarco sobre la salida del querido influencer.

“He notado que Herly tanto en mi cara como en sus intervenciones siempre dice que yo soy el viejito villano, pero yo lo tomo con humor. No sé por qué empezó a atacar”, inició Plutarco. “No sé por qué o por quién tomó esa actitud, yo creo que porque ella es la favorita de Zahie, ellas sí son amigas, así como Jawy era el favorito en la temporada pasada”, sentenció el actor.

¿Qué dijo Herly sobre las declaraciones de Plutarco Haza sobre presunto favoritismo por parte de la chef Zahie?

Hasta el momento, Herly no ha dado respuesta a las polémicas declaraciones del actor. Sin embargo, hace unos días reconoció que ella y los integrantes de la ‘Nueva generación’ se aliaron para ayudar a Anabel para molestar a Plutarco Haza.

En un live que el influencer Dani Valle hizo con Herly RG, ambos revelaron la razón de bajar a Isaías cuando el influencer resultó eliminado. De acuerdo con Herly y Dani, lo que estuvo detrás de la decisión de apoyar a Anabel fue molestar a Plutarco Haza. Según relataron los tiktokers, el actor habría insistido en que no ayudaran más a la humorista.

“Hay que decir eso, queríamos que Anabel se salvara para molestar al tío Plutarco”, dijo Herly entre carcajadas. “Traíamos ahí pique de que ‘ya no la ayuden’ y dijimos ‘pues la vamos a ayudar’”, refirió Dani.

“Se la pasaba diciendo que no la ayuden y decíamos, ‘ay ora’, sí es bien buena onda”, añadió Herly. Finalmente, Dani puntualizó que no imaginaron nunca que su ‘estrategia’ llevaría a ‘Chefcito’ a su salida del reality