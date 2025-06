Natalia Jiménez, ex MasterChef, en plena lucha vs. el cáncer publica desgarrador mensaje: “Cada día queda menos”

La influencer española Natalia Jiménez, que destacó en la popular competencia culinaria MasterChef junior, paralizó a todos sus seguidores al anunciar en enero de este año que había sido diagnosticada con cáncer de sangre.

“Me han diagnosticado un cáncer, un cáncer de sangre… Tengo mucho miedo. Tengo miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora”, contó en aquel entonces Natalia.

Natalia Jiménez / IG

Desde el momento en el que dio a conocer su situación de salud, la influencer ha compartido con sus más de medio millón de seguidores en Instagram lo que ha vivido. En marzo mostró un acto de solidaridad y amor de su novio, Abe, quien decidió raparse cuando ella hizo lo propio debido a que su cabello se empezó a caer en consecuencia al tratamiento al que se está sometiendo para luchar contra la enfermedad.

El joven compartió en TikTok un video en el que se le ve cortando su cabello y compartió una breve pero poderosa frase: “Te dije que no te dejaría luchar sola”

¿Qué ha dicho Natalia Jiménez del apoyo que le da su novio en su lucha contra el cáncer?

El 25 de mayo, Natalia Jiménez, exparticipante de MasterChef, publicó algunas fotos en las que aparece al lado de su novio, Abe y le dedicó un mensaje estremecedor. Destacó que las quimioterapias la estaban afectando física, pero sobre todo mentalmente.Sin embargo, reveló que su novio le había organizado un viaje sorpresa a Tenerife que le devolvió las ganas de seguir adelante y le permitió seguir viendo todo lo bonito que puede seguir haciendo a pesar de su diagnóstico.

“Desde que que empecé todo este rollo, no paraba de decirle a Abe ‘cuando todo esto acabe, quiero ir a Tenerife’. Una semana después de mi cumpleaños, Abe me dijo ‘Haz tus maletas...’” Natalia Jiménez

La joven destacó que cuando descendieron del avión se sintió feliz como nunca pues era su sueño estar en Tenerife y no se esperaba ir a aquel lugar aún estando en pleno tratamiento.

¿Cómo está Natalia Jimenez al 21 de junio, luego de ser diagnosticada con cáncer? Lanza desgarrador mensaje

Recientemente, la exparticipante de MasterChef junior apareció en sus redes sociales con un mensaje esperanzador. A través de sus historias de Instagram compartió una selfie y reveló que estaba llevando a cabo un nuevo proyecto. Si bien, no dio detalles de qué se trata, los emojis con los que finalizó su mensaje podrían revelar que estaría incursionando en un proyecto musical.

Natalia Jiménez en su lucha contra el cáncer / Instagram

A pesar de que este anuncio fue esperanzador, poco antes Natalia publicó un video en el que reveló que estaba perdiendo algo que para ella era muy valioso: sus pestañas.

“Se me están empezando a caer las pestañas. Siempre me he sentido identificada con mis ojos... Tenía la esperanza de que las pestañas no se me cayeran, pero supongo que al tener el grado más alto de mi tipo de cáncer, pues también me dan las máximas sesiones de quimioterapia”.

Jiménez afirmó que no hacía el video con ningún fin, dijo que tomaba sus redes sociales como un diario personal y recurría a ellas para desahogarse.

En la descripción del sentido clip, escribió que no todos los días está con un ánimo increíble pero llena de esperanza señaló:

“Cada día queda menos” Natalia Jiménez

Al momento, Natalia jiménez, exparticipante de MasterChef, continúa compartiendo su día a día con sus seguidores. Lo último que contó es que su novio ha cambiado notablemente su rutina. Reveló que antes era muy fiestero. Sin embargo, que ahora se ha convertido en una mucho mejor versión, resaltando que él ha hecho que ella se convierta en una mejor versión.

Sin duda, la pareja es un ejemplo de empatía y amor incondicional.

