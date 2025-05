Exintegrante de ‘MasterChef Celebrity’ es diagnosticada con dos tumores; la intervinieron de emergencia

Tras darse a conocer al sexto eliminado de ‘MasterChef Celebirty’; televidentes y seguidores del programa culinario se preocuparon por el estado de salud de una de las personalidades que participaron en el reality. Se trata de María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero, quien anunció que fue diagnosticada con dos tumores en los ovarios.

Preocupada, pero con optimismo, María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero compartió con sus seguidores el desafortunado momento que enfrenta en su estado de salud, el cual la llevó a ser intervenida de emergencia en el hospital.

¿Por qué fue hospitalizada María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’?

Destapó que tuvo que ser intervenida en el hospital debido a que le encontraron tumores en ambos ovarios. La comunidad de ‘MasterChef’ le mostró su total apoyo a la también presentadora ecuatoriana por su reciente revelación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Teresa confesó que, desde su participación en el reality, tuvo algunos malestares por los que optó por hacerse un chequeo, pero el diagnóstico la llevó alejarse del ojo público por unos días.

“No sé ni por dónde empezar. Como muchos habrán notado, he estado un poco alejada de las redes, de mis historias y también de mi deporte. Durante MasterChef, y en mis competencias, creía que los dolores que sentía venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios. Me han encontrado tumores en los dos. Me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen”. María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero

Además, ‘la Flaca’ señaló que ha sido muy difícil de afrontar esta situación en su vida personal. No obstante subrayó que su pareja, familiares y amigos la han apoyado en esta terrible adversidad. Por esta razón, les expresó todo su amor y agradecimiento.

“Ha sido difícil, pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear… Estoy rodeada de amor.@grahamkersey My rocket man ha sido el héroe de esta historia. No me ha soltado la mano ni un segundo.Mis doctores @pedrotramirez y @robertoescalacornejo me acompañan con ciencia y humanidad. LOS ADORO ( No se como no me han bloqueado aún de como los torturo con mensajes ja ja admiro su paciencia)”, agregó.

Así lo anunció ‘la Flaca':

¿Quién es María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero?

María Teresa Guerrero, conocida como ‘la Flaca’, es una destacada figura del entretenimiento ecuatoriano, nacida el 9 de febrero de 1978 en Guayaquil, Ecuador. A lo largo de su carrera, ha sido actriz, presentadora de televisión, modelo, empresaria y atleta de alto rendimiento.

Guerrero inició su carrera en los años 90, participó en concursos de belleza, lo que la llevó a incursionar en la televisión.

Fue protagonista de la serie juvenil ‘Sin límites’ (2000–2001) y participó en otras producciones como ‘Veto al feo’ y ‘El secreto de Toño Palomino’.

Como presentadora, destacó en programas como Sótano Deportivo, Televistazo y En Contacto, este último hasta 2014. En el cine, actuó en películas ecuatorianas como Retazos de vida (2008) y Sólo es una más (2016).

María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero participó en la segunda temporada de ‘MasterChef Celebrity’ en Ecuador, emitida en 2025. A pesar de no tener experiencia previa en cocina, su disciplina y determinación la llevaron a destacarse en la competencia. Logró posicionarse entre los cinco mejores participantes .

Además de su carrera en los medios, ‘la Flaca’ es conocida por su pasión por el deporte, especialmente el triatlón. Ha participado en múltiples competencias Ironman y mantiene un estilo de vida fitness. Actualmente, reside en Boulder, Colorado, Estados Unidos, y continúa activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional .