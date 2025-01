¡Drama en MasterChef Celebrity! Litzy confirma que se peleó con Itatí Cantoral en el reality

En mayo de 2024, Rey grupero, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ destapó que Itatí Cantoral tuvo un fuerte pleito con Litzy.

Al parecer, los malentendidos dentro de la cocina fueron ocasionados por la exasistente de la famosa, quien le comenzó a generar pleitos con varios de los concursantes, pero en esta ocasión, la cantante reveló cómo sucedió el pleito con Itatí Cantoral.

Según Litzy, el problema comenzó cuando cometió un error en una receta durante una prueba grupal. La molestia de Itatí Cantoral se hizo evidente, ya que, de acuerdo con la cantante, la actriz solía asumir el control total de los platillos sin permitir que otros participantes probaran la comida antes de presentarla.

El conflicto se intensificó durante una prueba en la que debían preparar un pastel. Itatí agregó una cantidad excesiva de azúcar, lo que afectó el resultado final y llevó a la derrota del equipo. Aunque Cantoral aceptó su error, Litzy le mencionó que uno de sus problemas dentro de ‘MasterChef Celebrity’ era precisamente que no dejaba que nadie probara su comida. También le comentó que su paladar estaba acostumbrado a sabores más intensos, por lo que estas palabras incomodaron a la actriz.

Itatí Cantoral y Litzy se dejaron de hablar

De acuerdo con el relato de Litzy, al día siguiente Itatí se acercó a ella para advertirle que no toleraría ninguna falta de respeto y, desde ese momento, dejó de hablarle por completo. Este distanciamiento resultó sorprendente, ya que inicialmente ambas tenían una buena relación y hasta habían cocinado juntas en casa de la actriz.

Además, Ferka respaldó la versión de Litzy, ya que ella también fue concursante de la misma temporada del reality de cocina. La polémica actriz confirmó que muchas personas fueron testigos del cambio de actitud de Itatí en el programa.

Rey Grupero expone pleito entre Itatí Cantoral y Litzy en ‘MasterChef Celebrity’

En mayo del año pasado, Rey Grupero contó lo que vio sobre el pleito que originó la asistente de Litzy: “(La asistente) era como una concursante más. Por ejemplo, tú que querías salvar a alguien y no salvabas a Litzy, ya te estaba esperando... ‘¿Por qué no salvaste a Litzy?’ Y andaba ahí nada más parando oreja y todo y me caía muy bien y terminé sin hablarle”, contó.

Además, Rey Grupero reveló que la asistente de Litzy comenzó a ser tan intensa que casi llega a los golpes con Itatí Cantoral: “Hasta se quería echar un tiro con Itatí Cantoral y te voy a decir una cosa, mi Itatí también tiene su carácter… se hicieron de palabras porque... se sentía jugadora. Entonces le empezó a reclamar quién sabe cuántas cosas, que si le echaron azúcar al postre y todo, pero si la villana Soraya es mala, Itatí enojada le decía: ‘¿Qué me vas a hacer, mi amor?’ Y le tiraba beso, y (la mujer)... así enfurecida y Litzy así de: ‘Bueno, al rato nos vemos’. Litzy es todo amor y paz entonces yo creo que tener una manager (asistente) así sí te echa un paso pa’ atrás”, dijo.

