Itatí Cantoral responde a Carlos Espejel, quien asegura ella exigió su salida de un proyecto

La actriz Itatí Cantoral, conocida por icónicos papeles en melodramas de la televisión mexicana como el de Soraya Montenegro, respondió a las declaraciones del comediante Carlos Espejel, quien la señaló como la responsable de pedir su despido de un proyecto donde él se desempeñaba como director de escena.

En entrevista para el programa Venga la alegría, Cantoral negó categóricamente haber tenido influencia en la salida de Espejel, dejando claro que no comprende el origen de dichas acusaciones.

“No, ¿cómo crees? Yo sería incapaz, la verdad. Yo lo quiero mucho. No tengo la menor idea de lo que me dices. No sé en qué... No, no, no, no sé, no, no sé en qué contexto también lo dijo, no, no sé", respondió la actriz.

Itatí Cantoral asegura no tener problemas con Carlos Espejel

Pese a la controversia, Cantoral insistió en que tiene un gran aprecio por Espejel y destacó la admiración que siente por su trayectoria, mencionando especialmente su icónico personaje Chiquidrácula.

“Claro que sí. Yo lo quiero mucho a Carlos Espejel. Lo admiro mucho. ¿Quién no va a admirar a Chiquidrácula? Y bueno, a tantos personajes. Además, juntos hicimos una serie muy divertida. ¡Nos divertimos mucho!”. Itatí Cantoral

La relación profesional entre ambos parece haber estado marcada por momentos positivos, aunque las recientes declaraciones de Espejel han sembrado dudas en torno a un posible conflicto.

Las declaraciones de Carlos Espejel sobre Itatí Cantoral

El comediante Carlos Espejel, durante una entrevista con el conductor Rafa Balderrama, compartió una versión muy distinta de los hechos. Según Espejel, Cantoral habría solicitado su despido tras un desacuerdo durante una producción, cuyo nombre no reveló.

“De las cosas más fuertes que me ha pasado. Le dijo a la producción, y eso es verdad, Itatí, esto es así: ‘si Carlos sigue, yo me voy’. O sea, pidió mi cabeza”. Carlos Espejel

El actor relató que el incidente surgió de una discusión profesional:

“Le dije: ‘Itatí, siéntate’. Ella me dijo: ‘Mejor parada, ¿por qué sentada?’. (Le contesté): ‘Pues porque yo soy el director y quiero que vayas sentada. Esa es la razón’. Me respondió: ‘No me hables así, Carlos. Ni los mejores directores me han hablado así. Que se vaya Carlos, sino ya no vuelvo’”, narró el comediante.

Espejel concluyó diciendo que este episodio le dejó una lección importante: “Ahí aprendí que un director es parte de la producción, no parte del talento”.

Itatí Cantoral habla sobre su retiro temporal de ‘Cabaret’

Por otro lado, Itatí Cantoral aprovechó la entrevista para confirmar que dejará temporalmente la puesta en escena ‘Cabaret’, en la que ha estado participando con éxito en el Teatro Insurgentes.

“Espero al público porque el 21 de diciembre yo ya no voy a estar en la obra por el momento, y por supuesto que vamos a estar aquí de vuelta el próximo año. Pero por el momento, ayúdenme a cerrar muy bien la temporada hasta el 21 de diciembre y nos vemos en el teatro”. Itatí Cantoral

¿En qué situación queda la relación entre Itatí y Carlos? Aunque Cantoral ha preferido mantener una postura conciliadora y dar su versión ante los hechos, las declaraciones de Carlos Espejel sugieren que el incidente le causó un conflicto.

