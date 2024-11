Itatí Cantoral dejó de buscar el amor porque ¡ya huele a suegra!: “Quiero que nadie haga daño a mi hija”

La reconocida actriz mexicana, Itatí Cantoral ha cautivado al público con sus múltiples facetas. Sin embargo, en una reciente entrevista, la intérprete de ‘Soraya Montenegro’ reveló un aspecto más personal de su vida que ha acaparado la atención de sus seguidores: su rol como madre y suegra.

La artista confesó que estos dos papeles la mantienen tan ocupada que, en ocasiones, hasta se olvida de los romances.

Itatí Cantoral / Instagram: @itatic_oficial

Lee: Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se pasean juntos en Londres

Itatí Cantoral dejó de buscar el amor

La actriz mexicana visitó los foros de De primera mano, para hablar de su nuevo proyecto en la puesta en escena ‘Cabaret’, donde interpreta a Sally Bowles. Fue aquí donde fue cuestionada sobre su vid amorosa.

Itatí Cantoral expresó que por el momento no salía con nadie, e incluso sentía que había entrado a la edad donde “era invisible”.

“No ha caído nada. No (sobre que no se le acerca nadie) no sé si estoy en la edad de lo inviable ¿si doy miedo?” Itatí Cantoral

Lee: Itatí Cantoral fue ovacionada en su debut en Cabaret

Incluso los conductores le dijeron que se acerque a las aplicaciones. Sin embargo, la actriz asegura que se encuentra en una etapa de su vida en la que disfruta de su soltería y que, si bien no descarta la posibilidad de enamorarse nuevamente, no siente la necesidad de buscar una pareja a toda costa.

“No me siento una mujer amargada, ni solterona. La vida ha cambiado y ahora puedes ser feliz de manera independiente. Yo me siento una mujer plena y realizada y no tengo un compañero, pero no quito que el campero sería el máximo”, dijo la actriz.

Mira: Itatí Cantoral revela que recientemente lloró “como Magdalena” ¿pasa un mal momento?

Itatí Cantoral ¡ya huele a suegra!

La actriz aseguró que en esta etapa de su vida, ha cedido a la búsqueda del amor para dar paso a ser suegra, pues con una hija de 16 años prefiere estar pendiente de los galanes de su niña.

“No tengo tampoco mucho tiempo de inversión en ese proyecto (tener novio) porque ahorita tengo que estar al pendiente de los novios de mi hija, que no me da tiempo de ponerme al pendiente de los míos”, explicó sus motivos.

Y aunque aseguró no ser una madre celosa reveló que sí quiere cuidar que no le rompan el corazón: “No soy celosa, pero sí respetuosa, evidentemente quiero que nadie le haga daño a mi hija”.

Itatí Cantoral y sus hijos aconsejan mucho a su pequeña

Itatí Cantoral también reveló que son sus hijos quienes se preocupan por la vida amorosa de su hermana, pues le han aconsejado conocer bien con quien sale y en la medida que pueda, evitar las aplicaciones de citas, pues unos de sus hijos ya tuvo una mala experiencia con ello.

“Ellos sí, eh... ellos también son muy celosos y ya le dijeron a (su hija): ‘Cuídate mucho, conoce bien al chavo. No tengas amistades por aplicaciones, porque a veces ni sabes quién te está contestando.’” Itatí Cantoral

Finalmente añadió: “Una vez tuve un problema hace muchos, muchísimos años con mi hijo Roberto, relacionado con una aplicación que él ni siquiera conocía. La chica empezó como a extorsionarlo, y fue algo muy desagradable”.