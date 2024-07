Harold Azuara y Carlos Espejel: ¿Cuál es su vínculo familiar?

Aunque quedó fuera de la competencia de Masterchef celebrity, Harold Azuara era el favorito para llegar a la final de muchos fans del programa. Bastaba con leer los comentarios en redes para notar que el joven actor e influencer se había ganado el corazón de los espectadores.

Al principio, muchos internautas no ubicaban a Harold Azuara y, de hecho, tampoco era el participante más destacado de la competencia culinaria. Sin embargo, su buen corazón, sus ganas de mejorar, y la forma en la que superó nueve retos de eliminación consecutivos, lo convirtieron en uno de los más queridos, no solo del público, sino también de los jueces, quienes se conmovieron y derramaron lágrimas a su salida.

Antes de su participación en Masterchef celebrity, Harold Azuara ya tenía una carrera como actor, con actuaciones en La CQ, Como Dice el Dicho, La Rosa de Guadalupe, Anónima y Rosario Tijeras, entre otras. Este deseo por la actuación tiene que ver con su relación familiar con Carlos Espejel.

Harold Azuara en Masterchef celebrity. / Instagram: @masterchefmx

Harold Azuara estudió actuación para seguir los pasos de su primo, Carlos Espejel

Recientemente, Harold realizó una entrevista con Rafa Balderrama y sorprendió al revelar que es primo del actor Carlos Espejel. También contó cómo fue su relación y de qué manera este le ayudó con su carrera en la industria del espectáculo.

“Trabajo desde los 8 para seguir los pasos de mi primo, Carlos Espejel. Como a él le fue muy bien, creo que mi mamá quiso replicar ese camino y aquí ando hablando contigo”, dijo Harold Azuara.

Carlos Espejel muestra sus manos / Instagram: @carlosespejel

“Carlos conmigo fue un tipazo. Cuando yo era chico, él trabajaba en Los Ángeles y me invitó allí. Tengo entendido que pagó mis vuelos y fuimos a Disney y a los Estudios Universal. Vi cómo se desenvolvía en un programa de duetos, siempre fue muy chido conmigo”, expresó.

Carlos Espejel ayudó a Harold Azuara a entrar al CEA

“En cuanto a la actuación, entendí ya más grande que no siempre se puede ayudar a un familiar, aunque quisiera. Pero cuando se podía, él me ayudaba. De hecho, entré al CEA por una palanca de Carlos. En ese sentido, sí me ayudó ser primo de Carlos. Fui niño CEA”, comentó.

Harold Azuara reveló que ya no tiene mucho contacto con su primo, pero le guarda cariño y agradece la oportunidad que tuvo de apoyarlo para que comenzara su formación como actor desde niño.

