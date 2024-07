Irina Baeva se queda como ‘Aventura’, así lo confirmó Juan Osorio, “no se raja”

Desde hace unos días, la obra ‘Aventura’ ha estado envuelta en una polémica debido a que, tras su estreno, ha sido duramente criticada. Los comentarios no fueron nada favorables para la protagonista, Irina Baeva, ya que varios famosos criticaron el baile de la actriz, pues muchos aseguraron que le falta ritmo. Entre los comentarios negativos destacó el de Niurka quién se fue contra el productor y se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes.

Debido a esta situación, el productor de la obra, Juan Osorio, reveló a la prensa que habría una nueva Aventurera, lo cual coincidiría con la incorporación de Nicola Porcella a la obra.

Desde entonces, las especulaciones comenzaron respecto a quién supliría a Irina Baeva en la obra de teatro. Otros medios aseguraron que no se iba a cambiar a la actriz de origen ruso, sino que simplemente sería una nueva etapa.

Elenco de Aventurera / Alejandro Isunza

¡El Irina Baeva se queda en ‘Aventurera’!

Hace unos minutos, Juan Osorio realizó una conferencia de prensa en la cual varios medios de comunicación estuvieron presentes para conocer la decisión que había tomado el productor respecto a quién sería la nueva Aventurera.

Osorio mencionó que este proyecto sigue en pie y que no habrá cambios en el elenco, como en su momento lo reveló él.

“Para todos los que pensaron que este barco se estaba hundiendo, les tengo una mala noticia: no se hunde, está a flote y además está con los mejores guerreros”. Juan Osorio

El actor Daniel Elbittar también tomó la palabra ante la prensa y mencionó que todo el elenco habló con Juan Osorio para pedir que Irina Baeva no se fuera del elenco, debido a que en estos últimos ensayos la actriz ha mejorado mucho.

“Creo que ha sido un ataque desmedido de la gran mayoría de las personas que ni siquiera han venido a ver la obra de teatro. Yo invito a que disfruten de este maravilloso musical. Si alguien le ha puesto disciplina, entrega, cariño y se ha superado y ha evolucionado, es Irina Baeva. Nosotros nos hemos unido para hablar con Juan y le dijimos que nos parecía injusto todo lo que está sucediendo… todos pedimos que Irina se quede con nosotros porque la verdad se lo merece… no es la misma Irina”. Daniel Elbittar

Juan Osorio también agradeció a todas las famosas que se quisieron sumar a la obra. Sin embargo, aseguró que sigue respaldando a Irina Baeva.

Juan Osorio “Deja darles las gracias a toda la gente, a todas las actrices y primeras vedettes que se apuntaron para estar en este casting como Karenka, Ninel, Ivonne Montero, Mariana…. Yo creo que uno como productor tiene que respaldar a su estrella”.

Emmanuel Palomares dijo al respecto de Irina: “Estamos aquí todos para respaldar este barco. Todos lo hacemos con mucho amor y con el corazón”.

Olga Breeskin también dio su respaldo para que la actriz se quedara: “Desde el día uno que llegué a los ensayos, no conocía a esta belleza de mujer. Pero desde que la vi, noté su potencial y, como vedette, lo digo con la autoridad que me dan los 50 años de trayectoria. La bauticé como la nueva vedette de México, y por eso ella cuenta con todo nuestro apoyo”.

Irina Baeva ¡rompe el silencio! Asegura sentirse apoyada por el elenco de ‘Aventurera’

Antes de terminar la conferencia de prensa, Irina Baeva ofreció unas palabras en las cuales aseguró estar muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido por parte del elenco.

“Creo que yo no puedo estar más feliz, más agradecida. Gracias, Juan, por la confianza, te lo dije desde el día uno, te lo digo ahorita. Todo el elenco me ha hecho sentir bendecida con sus palabras y con su apoyo… Estamos tomando las opiniones de la gente con mucha humildad y mucho respeto, viendo que de todo eso nos puede servir para que nosotros podamos mejorar”. Irina Baeva

La actriz comentó sobre las especulaciones de su renuncia a la obra: “Yo, como buena rusa mexicana, no me rajo. Hay una frase que uso mucho: ‘No puedes vencer a una persona que nunca se rinde’. Yo no me rindo, siempre doy lo mejor de mí, de mi energía”.

Finalmente, Baeva mencionó que todos los días, desde que empezó la obra, ha dado lo mejor de ella, por lo que espera que el público la siga acompañando y continúe disfrutando de esta gran obra de teatro.

“Todos los días trato de mejorar y de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero y dar el mejor espectáculo a mi gente y a la gente que viene”. Irina Baeva

Esta información echa por tierra la información que trascendió esta tarde, Kadri paparazzi había asegurado que la actriz Pía Sanz sería la nueva ‘Aventurera’, pero no, ¡Irina se queda!

