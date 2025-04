MasterChef celebrity: Bárbara Torres responde a Rosa Gloria Chagoyán por polémicos comentarios, ¿privilegios?

En MasterChef celebrity, Bárbara Torres forma parte de la ‘generación casete’, junto con Luis Fernando Peña, Plutarco Haza, Andrea Noli y Bobby Larios.

Por el momento, Bárbara ha logrado salvarse y subir al balcón. Sin embargo, se desató una polémica cuando Rosa Gloria, del equipo ‘los clásicos’, segunda eliminada del reality, comentó que se sintió en desventaja respecto a sus compañeros, pues algunos tienen conocimiento de cocina y otros tuvieron la oportunidad de prepararse con clases antes de que comenzara el show.

Al respecto, Bárbara nos comentó: “Estoy feliz. Es un programa muy familiar. Mis alumnos me ven. Es un reality muy amable, muy cordial con los que participamos. Es muy divertido. No genera críticas, ni violencia, ni nada. La cocina genera amor”.

Plutarco, Andrea Noli, Bárbara y Luis Fernando Peña en ‘Masterchef Celebrity: Generaciones’. / Facebook: Masterchef México

¿Cómo se preparó Bárbara Torres para entrar a ‘MasterChef celebrity’?

La comediante confesó cómo se preparó para llegar a ‘la cocina más famosa de México’: “Mes y medio antes comencé a tomar clases particulares con una profesora.

Todos los fines de semana viene a mi casa y me preparo. Cocino todos los días. Busco recetas. Ya tengo 2 agendas de recetas de cosas que nunca me imaginé”.

“No sabía cocinar. Se me quemaba el agua, los huevos, el pan tostado hecho en horno eléctrico, hasta que apareció MasterChef en mi vida. Pronto será el capítulo de repostería. Ahí se acuerdan de mí”.

Le preguntamos si ya tiene un platillo que podría ser su especialidad. Nos dijo: “Todavía no puedo contar. Son cosas que no se pueden decir. Es un plato que se hace a fuego. Lo mejor que me sale es la sopa instantánea”.

MasterChef celebrity: ¿Hay favoritos? Bárbara Torres habla

Respecto a que lo que dijo Chagoyán, señaló: “No vi lo que comentó. Prefiero no opinar. Yo no cocinaba y sí tuve que hacerlo. No me siento privilegiada al tener chance de aprender a cocinar. No sé cómo fue el casting”.

Y agregó: Todos los que estamos en el grupo nos llevamos muy bonito. Hacemos un programa muy armonioso. Es un grupo que está para cocinar, para divertirse. A todos nos tratan igual. Todos jugamos igual”.

¿Quiénes son los favoritos de Bárbara Torres en MasterChef celebrity?

Algunos de sus compañeros del programa tienen experiencia en la cocina, como Isaías Espinoza, quien tiene un canal de YouTube de recetas. Sobre eso, comentó: “En estos últimos programas, ‘el Chefcito’ me ha dado un montón de consejos. Es divino”.

Sobre quién pudiera despuntar para estar en la final, contó: “Si yo supiera, estaría a la diestra del Señor”.

Acerca de los chefs Herrera, Zahie y Poncho, nos dijo: “Los 3 son lo máximo. Ellos cumplen un rol. Cada uno tiene su función. Al salir del foro son unos tipazos. Nos enseñan mucho”.

En otro tema, platicó de la menopausia, que le jugó chueco en La casa de los famosos México. “Me ha durado un montón. Qué cosa tan terrible. Ya conseguí unas pastillitas que me calman todos los síntomas. El ginecólogo me dijo: ‘Hay gente a la que le dura más’. Como que se apaciguan los síntomas. Ya soy como más yo. Estoy en mi centro”.

¿Qué nuevos proyectos tiene Bárbara Torres fuera de la televisión?

Tiene un nuevo proyecto en conjunto con otros compañeros, llamado ‘Teatro contrarreloj’. Nos compartió: “No soy la única. Está Oscarito (Saldaña), Alexis Masariego, (Jesús) Saldaña, Emmanuel Duprez, entre otros. Son obras breves, de 15 minutos. Empiezan cada 5 minutos. Estamos viernes y sábados a las 7 pm y los domingos a las 6 pm”.

No considera que este concepto entre en competencia con ‘Teatro en breve’, de Paco Lalas. “El sol sale para todos. No es necesario ver si uno es mejor que otro. Todas las obras están en diferentes teatros y todas brillan. Esta es otra opción de tener público en obras de 15 minutos”, concluyó.

