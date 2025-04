¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 el domingo 20 de abril?

La competencia culinaria favorita de muchos, MasterChef Celebrity 2025, llega a su tercera semana con muchas sorpresas y poniendo a prueba el conocimiento y la destreza de cada participante. Esta noche, un tercer competidor se sumó a la lista de expulsados.

Hasta ahora, el reality ha despedido a tres concursantes:



Iram Mendiola , el primer eliminado y quien por un error culinario provocó que la jueza Zahie Téllez se enfermara del estómago

, el primer eliminado y quien por Rosa Gloria Chagoyán , famosa por su icónico papel como ‘Lola, la trailera’ y

, famosa por su icónico papel como ‘Lola, la trailera’ y Memo Ríos, cuya salida causó polémica por los duros comentarios de la chef Zahie

La edición 2025 de ‘MasterChef Celebrity’ México con su formato innovador, organiza a los participantes en cuatro equipos, cada uno compuesto por cinco integrantes y agrupados según generaciones y estilos. Hasta ahora los equipos quedan así:



¿Cuál fue el primer reto de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’ el domingo 20 de abril?

En la transmisión de MasterChef Celebrity Generaciones, el domingo 20 de abril los equipos eligieron a sus capitanes para el primer reto de la noche. Los elegidos para liderar a sus compañeros fueron:



Clásicos : Anabel Ferreira

: Anabel Ferreira Cassettes: Bobby Larios

Bobby Larios Millenials: María José

María José Generación Z: Herly

Los capitanes no debían cocinar, pero sí podían guiar y apoyar a sus respectivos compañeros. En este reto, cada habitante tenía como objetivo preparar un platillo con chipotle. Al final, el capitán o capitana debía elegir un solo platillo entre los preparados por los integrantes de su equipo, este finalmente fue probado los los jueces. Herly elegió los tacos de Leslie Gallardo; María José eligió un queso relleno, Bobby Larios seleccionó un pollo con papas y chipotle y Anabel Ferreira eligió las enchiladas de Gaby.

Finalmente, solo una generación logró conquistar el paladar de los chefs, Las enchiladas de Gaby emocionaron tanto a los jueces que la actriz rompió en llanto al escuchar los comentarios positivos de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Herrera

Por ello, la generación ‘Clásicos’ subió al balcón y se salvó directamente de la eliminación.

Pero eso no fue todo, Gaby Rivero ganó el Pin del Chef, una gran responsabilidad que implica tomar decisiones importantes en los próximos retos de la competencia.

Así es como Gaby Rivero, Ofelia Médina y Anabel Ferreria ¡se salvan una semana más!

Gaby Rivero, Ofelia y Anabel Ferreira. / Instagram: @masterchefmexico

¿Cuál fue el segundo reto en ‘MasterChef Celebrity’ el domingo 20 de abril?

Como primera tarea, Gaby eligió las canastas de ingredientes con las que cada generación cocinaría. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando los jueces pidieron a los equipos preparar un platillo por relevos: cada 10 minutos, un nuevo participante debía continuar con la preparación. Sin duda, no fue una prueba sencilla. Los nervios estuvieron a punto de traicionar a varios, y la clave del éxito estuvo en la coordinación y la organización, para que cada integrante pudiera avanzar con la cocción sin contratiempos

La generación Casset presentó una costilla de puerco con salsa de hongos, pero en términos de sabor y presentación no lograron convencer a los jueces. Los chefs criticaron duramente el platillo, señalando que no reflejaba un verdadero trabajo en equipo y, además, que la costilla no estaba bien cocida.

Tampoco fue una buena jornada para los Millennials. Su chile poblano con arrachera y salsa de mango no fue bien recibido. El chef Herrera calificó la combinación de arrachera con mango como ‘fatal’, mientras que Zahie Téllez señaló que no había técnica.

A la nueva generación tampoco le fue mejor: el pato no estaba bien cocido y, según los chefs, el arroz tenía un exceso de soya.

Por ello, los jueces decidieron no otorgarle la victoria a ninguna generación. Sin embargo, solicitaron a cada equipo que eligiera a un integrante para ser salvado. Este momento fue considerado uno de los más incómodos para los participantes. En la nueva generación surgieron tensiones, ya que Nicky expresó su deseo de ser salvada, pero el resto del equipo consideró que Leslie merecía ese lugar.

Casset: Plutarco Haza

Millennial: Lylo Fa

Nueva generación: Leslie Gallardo

¿Quién fue el eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 el domingo 20 de abril?

Se enfrentaron al reto de eliminación:

Bárbara Torres,

Andrea Noli,

Luis Fernando Peña,

Herly,

Isaias ‘chef en proceso’,

Nicky Chávez,

Carlos Quirarte,

Rafa Polinesio, y

María José Magán.

Para el último desafío del domingo 20 de abril, a los participantes se les pidió preparar un platillo utilizando:

crema,

vinagre,

ajo,

mantequilla y

caldo como base.

Los chefs añadieron una dificultad extra al reto: cada equipo solo podía elegir cuatro ingredientes adicionales para completar su receta.

A la hora de que los chefs probaron los platillos casi todos tuvieron errores técnicos, pero Rafa Polinesio se convirtió en el mejor platillo del reto de eliminación y de inmediato los chefs lo subieron al balcón.

María José, Bobby Larios, Bárbara Torres, Luis Fernando Feña tuvieron más errores que sus demás compañeros y quedaron en riesgo de irse.

Luego de evaluar a todos, los jueces decidieron que este domingo 20 de abril, María José Magán fuera eliminada de MasterChef Celebrity 2025, la actriz se fue entre lágrimas de la cocina más famosa de México

Aunque intentó hacer unas arepas de pollo, los 40 minutos no fueron suficientes para que Magán lograra terminar su guiso, por lo cual presentó un platillo sin sabor y tuvo que salir del concurso en la cuarta semana.

