Nicole Chávez pasó de una burbuja de privilegios a la humildad gracias a La casa de los famosos

Nicole Chávez nos abrió su corazón y reveló que haber estado en la tercera temporada de La casa de los famosos en 2023 la ayudó a ser empática y humilde, tras varios comentarios desatinados que la colocaron en el ojo crítico del público y la convirtieron en la tercera eliminada.

Recordemos que Nicole en la tercera temporada, fue muy polémica e hizo un par de comentarios como: “Unos tienen que trabajar para vivir, yo no, así que me da igual que me nominen y me voy esta semana”, y “Para bien o para mal la fama siempre es bienvenida, gracias por odiarme y por quererme”. Estos comentarios generaron una gran controversia y críticas por parte del público. Ahora asegura ya haber aprendido la lección.

“Sé que un día dije: ‘Yo no necesito trabajar. Lo hago por gusto’. Aún lo sostengo (ríe), pero ese comentario me ayudó a reflexionar muchísimo de la vida. La casa de los famosos me agarró inmadura y verde. En ese tiempo entré al reality más famoso y a la boca del lobo”. Nicole Chávez

Nicole Chávez es la hija menor del exboxeador Julio César Chávez.

¿'La casa de los famosos’ en la vida de Nicole Chávez tuvo impacto?

Nicole Chávez reflexionó profundamente sobre su paso por el reality y cómo el querer ir a vivir esta experiencia la transformó. A lo largo de su participación, se dio cuenta de las realidades que antes no veía y de la falta de empatía que tenía hacia su entorno.

“Ingresé a esa casa sin desear los 200 mil dólares. Lo único que quería era vivir la experiencia. Me ha costado trabajo aceptar que vivía en una realidad donde no era empática con lo que pasaba a mi alrededor. Sin embargo, también entendí que no ha sido mi culpa la realidad en la que crecí. La abrazo y la acepto con cariño”.

“Lo fácil sería quedarme en mi casa, estirar la mano para recibir dinero y dedicarme a ser bonita, pero no ha sido así. Me gusta salir a picar piedra. Me encanta trabajar. La experiencia de La casa me dio un baño de humildad. Vivía en una burbuja de muchos privilegios. Aprendí la lección con terapia”.

“He sido juzgada por haber nacido en esta familia y por ser hija de alguien tan importante como lo es mi papá (Julio César Chávez). Eso no ha sido mi culpa. Me encantaría que todo el mundo tuviera mis posibilidades. He aprendido a valorar hasta el más mínimo detalle de lo que tengo. Ojalá pueda regresarles a mis papás todo lo que han dado por mí”. Nicole Chávez

Nicole Chávez defiende a Salvador Zerboni y critica su expulsión de La casa de los famosos All-stars

También opinó sobre la salida de su amigo, Salvador Zerboni, el primer eliminado del reality, el pasado 10 de febrero.

“Sigo sin creer que hayan sacado a Zerboni. Hay 8 muebles en esa casa y siguen allá adentro. Se supone que es una casa All-stars. La gente no sabe votar. Salvador siempre será el villano más top. La verdad, no me podía quedar callada con su expulsión. Me enojó muchísimo. Fue algo muy injusto”.

“Definitivamente, su salida le dio en el ego. He compartido proyectos con él. Soy afortunada de decirle amigo. Es un hombre estratega y calculador. Él debía haber llegado a la final”. Nicole Chávez

Salvador Zerboni eliminado de LCDLF All-stars / Redes sociales

Nuevo reto culinario: Nicole Chávez llegará a Masterchef celebrity México

Sobre su próxima participación en MasterChef celebrity México generaciones, que a partir del 30 de marzo se transmitirá por Azteca Uno, nos dijo: “¡Me siento feliz ynerviosa! Este formato es muy distinto a todo lo que he hecho. Espero que salgan platillos buenos, aunque debo confesarles que no sé cocinar nada. Tengo fe en mí. Soy una mujer que siempre cumple lo que promete. Aquí no me verán en mi papel de ‘Lucifer’. Vengo en #Humilde y #Seriecita”.

“Tengo una libreta con 27 mil recetas y estoy segura de que alguna de ellas me saldrá bien. Solo es cuestión de que me concentre y organice mis tiempos. Nadie me ayudó a prepararme. Es más, con decirles que en mi casa no cocinan ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelita. No vengo con historial de chef. Seré la primera generación en mi familia”, finalizó.

