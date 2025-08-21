¿Se cancela próxima temporada de La casa de los famosos? Periodistas aseguran que hay problemas

Uno de los realities más exitosos en los últimos años ha sido ‘La casa de los famosos’. Tanto así, que el concepto se ha hecho en diversos países como Estados Unidos y Colombia. Pese a la popularidad del formato, según dijo Mandy Fridmann en el programa de Javier Ceriani, podría estar en peligro la versión de Telemundo, ¿por? Te contamos todo lo que reveló.

La casa de los famosos logo / Telemundo

¿’La casa de los famosos’ de Telemundo se va a cancelar? Lo que asegura Mandy Fridmann en programa de Javier Ceriani

Javier Ceriani invitó a Mandy Fridmann a su programa de YouTube y reportó que la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, podría ser cancelada. Esto, debido a que, según ella, muchos famosos contemplados han rechazado el proyecto.

Durante la emisión de su programa, Javier Ceriani se contactó con la periodista Mandy Fridmann, quien habría confirmado que, presuntamente, la producción estaría “desesperada” y ha comenzado a buscar a celebridades de otros países.

Mandy Fridmann “Nadie quiere entrar. Según las fuentes que me lo han confirmado… Nadie quiere entrar a La casa de los famosos. Ha sido el casting o la pretensión de casting más difícil desde que empezaron con La casa de los famosos. Nadie quiere participar. Todos los que han contactado, no quieren participar. Al punto que han decidido irse a otros países a buscar participantes. Los famosos de Estados Unidos y México no quieren ir”

De acuerdo con Fridmann, la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ está programada a estrenarse en enero del 2026, por lo que la producción tendría “que apurarse” para tener todo listo.

¿Héctor Sandarti volverá a conducir ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

En otros temas relacionados, Javier Ceriani informó que Héctor Sandarti, quien condujo las primeras temporadas de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, podría regresar. Y es que, según dijo, aparentemente, el trabajo de Javier Poza no habría llenado las expectativas del público.

Asimismo, comentó que, presuntamente, la producción habría contactado a Lyn May para entrar al reality: “Es una de las pocas que iría”, expresó.

Por otra parte, Fridmann contó que también habrían hablado con Rodner Figueroa, un famoso conductor de televisión e influencer estadounidense.

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por la organización de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, por lo que todo queda en calidad de especulación.

Conductores de ‘La casa de los famosos’ / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Tras la conclusión de ‘La casa de los famosos All-stars’, Jimena Gállego y Javier Poza, conductores del programa, dieron a conocer que habría una nueva temporada para el 2026.

“Hay un anuncio muy importante que tenemos que dar. La noticia les va a encantar a todos…. Señores, la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ está confirmada para el 2026”, expresaron.

Hasta el momento, no se han dado más detalles, al menos de manera oficial, sobre quiénes podrían participar. Sin embargo, en su momento, el propio Javier Ceriani informó que Yanin Calderón, quien estuvo en la versión de Colombia, sería la primera confirmada.

“La productora Kirén Miret ya puso su ficha con una preferida porque quedó loca con una colombiana que viene de La casa de los famosos Colombia, que ha sido un éxito también...Señoras y señores, ya tenemos la nueva integrante de La casa de los famosos de Telemundo 2026; Yina Calderón”, dijo en aquel entonces.

