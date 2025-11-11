¿Angélica Vale y Otto Padrón discutieron tras salir a la luz la demanda de divorcio? "¡Él es tu amigo!”

Luego de que Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón, tras la revelación de Javier Ceriani sobre la demanda del empresario, en esta ocasión, el periodista argentino dio a conocer más detalles de la reacción de la actriz de ‘La fea más bella’ sobre esta sorpresiva noticia. Incluso, habría dado a conocer la fuerte conversación que tuvo su también amiga con el padre de sus hijos. ¿Discutieron?

La noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón ha acaparado titulares desde que se destapó en el canal de Javier Ceriani. Incluso, la misma actriz conmovió a todos sus seguidores al hablar sobre este lamentable tema en su programa de radio. ¡No pudo contener las lágrimas! Sin embargo, las especulaciones sobre los motivos de su ruptura con el padre de sus hijos no se han hecho esperar.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre su divorcio de Otto Padrón?

Luego de que Javier Ceriani dio a conocer a través de un live que Otto Padrón interpuso una demanda de divorcio a Angélica Vale, días antes de su cumpleaños número 50, la conductora de ‘Juego de voces’ inició su programa de radio ‘La Vale show’ con la confirmación de que está separada del padre de sus hijos desde el 1 de abril de este año.

Entre lágrimas, la famosa dijo:

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos”. Angélica Vale

Eso no es todo, también reveló que se enteró de la demanda de divorcio en plena cena con Otto y sus amigos. Señaló que al padre de sus hijos le llegó un mensaje con la noticia de Javier Ceriani. ¡Le tomó por sorpresa!

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”, agregó.

Aparte de esta aclaración en su programa de radio, la actriz también dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En este no solo agradece las muestras de cariño que ha recibido, sino que también le dedicó unas palabras a su todavía esposo. Sin embargo, no dio detalles sobre los motivos de su ruptura tras 14 años de matrimonio.

“Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”, escribió.

“Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos. Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo”. Angélica Vale

¿Angélica Vale y Otto Padrón discutieron tras enterarse de la demanda de divorcio?

Tras darse a conocer que Otto Padrón, presuntamente, estaría desaparecido luego del escándalo con Angélica Vale, ahora se dice que ambos protagonizaron una supuesta discusión en pleno restaurante.

Según Hugo Maldonado, Javier Ceriani compartió en el live que llevó a cabo ayer, a través de su programa de YouTube, que Angélica y Otto presuntamente habrían discutido tras darse a conocer lo de la demanda de divorcio.

“Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón discutieron en el restaurante donde se encontraban, tras filtrarse la noticia de su separación”, escribió en Publimetro.

Aunque no hay un momento en el que Ceriani especifique que sus también amigos protagonizaron una aparente discusión, sí mencionó qué le dijo Padrón a Vale cuando a él le llegó la noticia de la demanda de divorcio. Incluso, sugirió que la reacción del empresario sería con aparente decepción sobre la noticia que habría destapado sobre su matrimonio.

“Angélica estaba cenando con Otto, porque no iba a estar Otto en su cumpleaños el día de mañana… A Otto le mandan un Instagram de Javier Ceriani, donde yo anuncio el divorcio y Otto le dice a Angélica casi como: ‘Él es tu amigo’”. Javier Ceriani

“Ahí Angélica, cuando ve la noticia, se ponen a ver mi live juntos y Angélica descubre que tenía una llamada pérdida mía y yo estaba haciendo el live y Angélica Vale estaba llamándome”, agregó.

Asimismo, dejó claro que “todo está bien” con la hija de Angélica María. Incluso, tuvo la oportunidad de hablar con ella el pasado domingo, luego de soltar “la bomba”.

“Finalmente hablé después con Angélica al terminar yo mi live y ella… De hecho, tengo una llamada de Otto donde me dice: ‘Estamos juntos’ que me querían hablar los dos”. Javier Ceriani

Así lo dijo Javier Ceriani:

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón?

En medio de toda esta controversia, la influencer Chamonic informó en sus redes que, Angélica Vale presuntamente le habría sido infiel a Otto Padrón. ¡Con un bailarín!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chamonic dio a conocer lo siguiente:

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina”. Chamonic

“Aparte el señor Otto nada tonto y bien asesorado, y si se descuida ni manutención le dará Él a Ella, aparte ellos estaban casados por bienes separados, así que no hay nada que repartir”, agregó.

Ante esto, Javier Ceriani destacó que Angélica Vale “no está con nadie” y dio a entender que quien posiblemente tenga una nueva pareja sería Otto Padrón. ¿Será?

Javier Ceriani “Otto pone en una de sus cláusulas que no se puedan hacer comentarios negativos de relaciones pasadas… Como que no se puede hablar mal de relaciones presentes. ¿Dónde hay relaciones presentes de ambas partes?, ¿Alguno ya tiene una relación presente? Por lo menos de Angélica no hay, porque sé perfectamente que no está con nadie y no estuvo con nadie en todo este tiempo”.

Al momento, Angélica Vale y Otto Padrón, su todavía esposo y padre de sus hijos, no han confirmado nada sobre una presunta infidelidad. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.