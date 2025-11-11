Otto Padrón, tras presunta infidelidad de Angélica Vale, la traicionó y rompió un acuerdo con ella, revelan

El divorcio entre Otto Padrón y Angélica Vale sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, en medio de las especulaciones de una presunta infidelidad, ahora trasciende que, supuestamente, el aún esposo de la actriz habría roto un pacto que hicieron tras separarse.

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Por qué se están divorciando Angélica Vale y Otto Padrón?

Durante el pasado fin de semana, Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón estaban en proceso de divorcio tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. El periodista señaló que Padrón fue quien metió la demanda el pasado 4 de noviembre en la corte de Los Ángeles.

Este lunes 10 de noviembre, Angélica confirmó la noticia en su programa de radio. La actriz mencionó que llevaban separados desde abril, pero que se enteró de la demanda de divorcio al igual que el resto de la gente. De acuerdo con su versión, Otto le avisó que iniciaría el proceso, pero no le dijo cuándo.

Si bien no quiso decir las razones de su divorcio, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que todo habría sido por una infidelidad por parte de ella. De acuerdo con la creadora de contenido, la famosa tendría un romance con un bailarín de la obra Vaselina.

También dejó ver que, presuntamente, Angélica no puede pedirle nada en el divorcio a Otto, ya que se habrían casado por bienes separados.

¿Cómo fue que Otto Padrón “traicionó” a Angélica Vale?

En la más reciente emisión de su programa en YouTube, Javier Ceriani habló justamente del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón. De acuerdo con el periodista, Otto habría traicionado a Angélica al romper un acuerdo que establecieron tras la separación.

Y es que, según Ceriani, ambos habían pactado divorciarse de manera extrajudicial, es decir, sin involucrar a la Corte, pues ella no deseaba que se hiciera un escándalo de esto. Sin embargo, él no habría cumplido con dicho acuerdo, lo cual fue considerado como una “traición”.

“Yo sabía que estaban esperando de buena onda y amistad, hacer este divorcio de manera extrajudicial, que ambos abogados se comunicaran vía e-mail. Cada uno había puesto un abogado, tenían que comunicar vía e-mail y finalmente, resolver sin la Corte, sin poner el divorcio. Porque Angélica me decía que en cuanto pusieran el divorcio, alguien lo iba a descubrir, como se descubrió” Javier Ceriani

Hasta el momento, ni Otto ni Angélica han querido dar más declaraciones de este tema. De hecho, el periodista Pier Rojas mencionó que Padrón está “desaparecido” y no le contesta a la prensa. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

¿Cómo fue la historia de amor entre Otto Padrón y Ángelica Vale?

La historia de amor entre Otto Padrón y Ángelica Vale comenzó en 2009 durante una celebración de Año Nuevo. En aquel entonces, ella era una de las actrices y conductoras mexicanas más famosas del medio artístico y él era un ejecutivo de la cadena Univisión.

Un año más tarde, ambos se comprometieron en un restaurante de Miami, durante el cumpleaños 35 de la famosa. En aquel entonces, la actriz lo definía como el “hombre de su vida”. En 2011 se casaron en Ciudad de México.

En 2012, le dieron la bienvenida a su primera hija y dos años más tarde nació su segundo hijo. Si bien siempre fueron muy herméticos en cuanto a su vida personal, siempre se mostraron muy felices y enamorados.

En los últimos meses, a Angélica se le vio asistiendo sola a diversos eventos, comenzando así las especulaciones de una separación. No fue hasta ahora que se confirmó que ya se estaban divorciando.

De acuerdo con documentos mostrados por Javier Ceriani, Padrón pidió en la demanda, entre otras cosas, que Vale costeara sus gastos legales y que le permitiera visitar, así como viajar con los menores.

