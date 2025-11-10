Angélica Vale, entre lágrimas, confirma divorcio de Otto Padrón EN VIVO; reacciona a la demanda: “No sabía”

La mañana de este lunes 10 de noviembre, Angélica Vale confirmó en vivo en su programa de radio La Vale show, que se encuentra en un proceso de divorcio con Otto Padrón, con quien estuvo casada por 14 años. La noticia, que comenzó a circular desde la tarde del domingo, generó intensa conversación en redes sociales, debido a que hasta ese momento ninguna de las dos partes había ofrecido declaraciones formales sobre su separación.

Te puede interesar: Angélica Vale dice que “a ningún latino le alcanza” para ir al Super Bowl 2026 a ver a Bad Bunny y la tunden

¿Cómo confirmó Angélica Vale su divorcio de Otto Padrón y qué dijo sobre la demanda?

Antes de entrar en detalles, Angélica Vale reconoció en su programa La Vale show, sentirse nerviosa y afirmó que nunca imaginó vivir una situación como ésta de manera pública. Entre lágrimas, confirmó que sí está atravesando un proceso de divorcio y reveló que, desde abril, ella y Otto Padrón se encontraban separados y sin vivir bajo el mismo techo.

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos” Angélica Vale

Según relató, se enteró al mismo tiempo que el público de la demanda, cuando la información comenzó a publicarse en medios de comunicación especializados en espectáculos.

La conductora explicó que fue Otto quien presentó formalmente la solicitud de divorcio, aunque días antes él mismo le había llamado para hablar del inicio del proceso legal. Sin embargo, la confirmación mediática de la demanda llegó durante un momento familiar:

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”. Angélica Vale

“Él me dice que sus abogados... Tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda. Que no sabía lo que estaba pasando. En fin, creo que eso ya no importa”, agregó.

Vale también destacó que mantiene una relación de respeto con periodistas y figuras de la prensa que difundieron la primicia, mencionando que no planea cortar comunicación con ninguno.

Te puede interesar: Angélica Vale no quiere que la comparen con Ángela Aguilar: “No me sentaría con Ángela el día de hoy”

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Angélica Vale y su esposo Otto Padrón?

Ante la insistencia pública sobre las razones de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz se limitó a preservar la privacidad de su familia.

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien” Angélica Vale

Añadió que su prioridad es el bienestar emocional de sus dos hijos y que hará todo lo necesario para que crezcan “sanos, fuertes y mentalmente bien”.

Minutos después, utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado oficial dirigido a su público, donde detalló que, tras muchos años juntos, la historia de amor entre ambos terminó legalmente, aunque seguirán ligados por la crianza de sus hijos. En su mensaje, agradeció lo vivido junto a Padrón, señalando que lo aprendido durante su matrimonio la ha fortalecido personalmente.

La actriz destacó que detrás de imágenes de felicidad también existen batallas adultas que deben afrontarse con madurez. Asimismo, señaló que eligieron la paz sobre cualquier otro sentimiento, especialmente para proteger a sus hijos.

Te puede interesar: Angélica Vale recuerda su famoso e incómodo vecino que se le pasaba fumando hierba: “salí corriendo”

¿Qué dijo Angélica Vale en su comunicado oficial tras su separación con Otto Padrón?

En su mensaje leído al aire, Angélica Vale expresó agradecimiento hacia su público, amigos y medios por las muestras de cariño. Señaló que, a un día de cumplir 50 años, se encuentra lista para recibir una nueva etapa de vida acompañada de su audiencia y seres queridos.

La actriz aseguró que continuará trabajando y llevando su vida profesional de forma habitual, a pesar de la complejidad emocional que implica el cierre de este capítulo. También reconoció la labor de Otto Padrón como padre y afirmó que seguirá agradeciendo lo compartido durante su matrimonio.

Tras la confirmación, usuarios en redes sociales comenzaron a enviar mensajes de aliento, manifestando apoyo y respeto ante la situación. Angélica comentó que ha tratado de responder a la mayoría, reconociendo que el respaldo ha sido “muy hermoso”.