Angélica Vale recuerda su famoso e incómodo vecino que se le pasaba fumando hierba: “salí corriendo”

Angélica Vale recordó uno de los momentos más incómodos que vivió cuando se mudó a Los Ángeles. La actriz, comediante y conductora mexicana contó la experiencia en su programa de radio “La Vale show”, reveló que la convivencia con un famoso vecino se volvió complicada, al punto de obligarla a mudarse.

Angélica Vale explicó cómo su vida cambió tras descubrir que la presencia de su vecino afectaba la salud de su hija recién nacida. ¡El sujeto le entraba duro a la m*ta!

Con su característico humor y naturalidad, Angélica relató cómo ese episodio se convirtió en un recuerdo inolvidable, mezclando diversión y preocupación. A pesar del mal rato, no dejó de destacar la amabilidad del vecino, aunque ciertos hábitos hicieron imposible continuar viviendo en el mismo edificio.

Angélica Vale recuerda terrible experiencia con su vecino, un famoso cantante internacional. / Redes sociales

¿Quién era el famoso exvecino de Angélica Vale?“

Angélica Vale contó que, cuando se mudó a Los Ángeles, tuvo como vecino a una estrella internacional. Sin embargo, no todo fue tan positivo como parecía, pues aunque al principio la idea la entusiasmaba, con el tiempo se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.

“Cuando llegué a Los Ángeles tuve un vecino molesto”¿Se acuerdan de CeeLo Green?”, preguntó sobre el rapero, cantante y antiguo juez del reality show “The Voice”.

Según la actriz, el intérprete de Forget You vivía justo arriba de su apartamento en Hollywood, en un edificio del downtown donde Angélica se había instalado recién llegada a la ciudad.

¿Qué pasó con Angélica Vale y su famoso vecino que la hizo mudarse?

El motivo principal, contó la Ángelica Vale, era la marihuana que su vecino consumía.

“El señor tenía un pequeño problema, fumaba harta mary jane y entonces por el aire acondicionado se metía todo el olor a mi departamento”, explicó. Preocupada por la salud de su hija Angélica, que en ese entonces era apenas un bebé, Angélica decidió mudarse de inmediato.

“Yo decía: ‘mi hija va a amar este olor. ¿Qué onda?’. Me salí de ahí corriendo. No sabía cómo decirle al buen hombre que bajara un poco el ritmo con sus fumaderas”, relató.

A pesar de la situación, Angélica bromeó sobre los efectos del humo de la hierba que fumaba su vecino.

“Nos la pasamos muy bien mi hijay yo, nos daba mucha hambre y mucha risa. Andábamos de muy buen humor”, dijo.

Aunque, destacó que el músico siempre fue amable con ellas, y que el único ‘defecto’ de su vecino era ese hábito que complicaba la convivencia.

¿Quién es CeeLo Green, exvecino de Angélica Vale?

CeeLo Green, cuyo nombre real es Thomas DeCarlo Callaway, es un reconocido cantante, rapero, compositor y productor estadounidense, nacido en Atlanta en 1974.

Es miembro del grupo Goodie Mob y ha colaborado con artistas como Carlos Santana, OutKast y Black Eyed Peas. Además, ha sido nominado y ganador de un Grammy por éxitos como “Forget you” y “Closet freak”, y participó como juez en “The voice” junto a Christina Aguilera, Blake Shelton y Adam Levine.

El cantante CeeLo Green partició en ‘La voz’. / Redes sociales

¿Dónde vive Angélica Vale actualmente?

Actualmente, Angélica Vale disfruta de la tranquilidad de su hogar en Los Ángeles, California, junto a su esposo Otto Padrón y sus dos hijos.

Después de aquel episodio con CeeLo Green, la actriz asegura que la seguridad y el bienestar de su familia son su prioridad, por lo cual no dudo en cambiarse a otro espacio para evitar que su hija en ese entonces bebé estuviera expuesta al humo.

