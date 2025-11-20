Yuri confiesa si Angélica Vale la enfrentó por revelar detalles de su divorcio con Otto Padrón

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio, continúa generando una oleada de reacciones en el medio del espectáculo. Lo que comenzó como un anuncio de la actriz tomó un giro inesperado cuando la cantante Yuri reveló que ya sabía del proceso desde hace varios meses, pues, según dijo, la propia Angélica se lo había contado durante las grabaciones de “Juego de voces”.

Te puede interesar: ¿Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tiene novia? Revela su identidad y aseguran que ¡la actriz la conocería!

Se dice que Angélica Vale y Otto Padrón presuntamente discutieron tras ella enterarse de la demanda de divorcio / IG: @angelicavaleoriginal / IMDb

¿Qué dijo Yuri sobre cómo se enteró del divorcio de Angélica Vale?

Yuri reveló que Angélica Vale ya les había contado a ella y a Lucero sobre su separación de Otto Padrón durante las grabaciones de Juego de voces, donde incluso, según relató la actriz vivió una “crisis” y rompió en llanto por la situación que atravesaba. La cantante explicó que ambas la abrazaron y la apoyaron en ese momento, pues Angélica les confió que estaba pasando por un proceso complicado en su matrimonio.

“Cuando ella estaba ahí en el programa, echó sus lagrimitas y le dije: ‘Mi amor, aquí estoy para apoyarte’. (…) Cuando yo me divorcié por primera vez no tenía hijos, ha de ser muy fuerte un divorcio con hijos.” Yuri

Estas declaraciones causaron polémica porque surgieron justo después de que Angélica Vale dijera públicamente que se enteró de la demanda de divorcio al mismo tiempo que todos, lo que provocó críticas hacia Yuri por aparentemente ventilar detalles que su amiga le habría compartido en privado.

¿Angélica Vale se enojó con Yuri por hablar de su divorcio?

Después de que sus comentarios se viralizaron, Yuri fue cuestionada sobre si Angélica Vale le había reclamado por ventilar lo que sabía de la separación. La cantante respondió que, hasta el momento, la actriz no ha tenido contacto con ella respecto al tema ni le ha expresado molestia alguna.

En entrevista, difundida por el programa “Ventaneando”, Yuri confirmó que no ha conversado todavía con Angélica Vale, aunque no por un distanciamiento, sino porque no han podido coincidir. La cantante dijo de manera directa:

“Nada, cero. No he podido hablar con ella.” Yuri

A pesar de la especulación que se ha generado en redes sociales sobre un posible conflicto entre ambas, Yuri dejó claro que no ha recibido ningún reclamo y que, por ahora, la comunicación entre ellas se encuentra pausada. No obstante, no amplió detalles sobre si en algún momento buscaría un acercamiento para aclarar lo ocurrido.

Te puede interesar: ¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón? Revelan identidad del presunto amante ¡Ella reacciona! “Karma”

Yuri revela por qué casi recurre al playback en su gira con Cristian Castro. / Instagram

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

A inicios de noviembre de 2025, Angélica Vale, en su programa La Vale show, confirmó públicamente que se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón, con quien estuvo casada durante 14 años. Hasta el momento, la actriz no ha explicado las razones que los llevaron a tomar esta decisión, y tampoco ha ofrecido detalles adicionales sobre la demanda de divorcio que presuntamente habría iniciado Padrón.

Lo único que se ha dado a conocer de manera oficial es la confirmación del fin de su matrimonio. Aunque en algunos espacios se ha mencionado la posibilidad de una infidelidad, no existe información confirmada por parte de la actriz o del empresario que explique el motivo real de la separación. La actriz ha mantenido el tema en un nivel mínimo de declaraciones, limitándose a lo estrictamente necesario para confirmar el estatus de su relación.

La ruptura entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa siendo uno de los temas más comentados, tanto por el largo tiempo que compartieron como pareja, como por la manera en que se han ido revelando detalles a cuentagotas. Mientras tanto, la amistad entre Vale y Yuri sigue bajo la mirada del público, en espera de que ambas artistas puedan reunirse para conversar directamente.

Te puede interesar: Angélica Vale pidió el divorcio a Otto Padrón por “mantenido” y “maltrato” hace años, ¡Te lo contamos en TVNotas!