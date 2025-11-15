¿Otto Padrón reacciona a su divorcio de Angélica Vale? Revelan el supuesto plan que tiene para perjudicarla

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común, sigue dando de qué hablar. En medio de todo lo que se ha especulado sobre el tema, trasciende cómo presuntamente habría reaccionado el empresario luego de que se diera a conocer su separación y la acción que presuntamente habría tomado para, aparentemente, perjudicar a su pronto expareja.

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando?

El pasado fin de semana, el periodista Javier Ceriani reportó que Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio el 4 de noviembre, en una corte de Los Ángeles. Incluso mostró parte del documento en el que, entre otras cosas, Padrón pide que Angélica Vale pague sus gastos legales y que le permita ver y viajar con los niños.

Posteriormente, la propia actriz confirmó la noticia en su programa de radio. Mencionó que ya estaba separada desde abril y su aún esposo ya le había notificado que iniciaría el proceso legal, pero no le dijo exactamente cuándo, por lo que se dijo muy sorprendida de haberse enterado mediante redes sociales.

La artista no mencionó los motivos y solo señaló que simplemente “el amor acaba”. Por supuesto, la noticia causó mucha conmoción en redes sociales, y se empezó a especular sobre el por qué de la ruptura.

La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, Angélica Vale le habría sido infiel a Otto con un bailarín de ‘Vaselina’. Por otra parte, también se ha especulado que, presuntamente, Padrón planea casarse con otra persona en cuanto se divorcie de Vale.

En tanto que también se ha reportado que Vale decidió separarse debido a que él no contribuía económicamente en la casa. Cabe recordar que, en 2018, una fuente cercana a la pronto expareja contó para TVNotas que, presuntamente, estaban en crisis justamente por temas económicos.

“Angélica estaba viviendo lo que siempre soñó: formar una linda familia y tener un buen esposo, pero las cosas cambiaron cuando Otto, como director de Meruelo Media, no tuvo tanto trabajo y con eso comenzó a cambiar. Los problemas laborales lo afectaron y empezó a desquitarse con Angie tratándola mal y sacando lo peor de su carácter. La relación ya no era tan cordial entre ellos, Angélica dijo que se ‘transformó” Fuente a TVNotas

¿Cómo reaccionó Otto Padrón al divorcio de Angélica Vale y cómo presuntamente la buscaría perjudicar?

En la más reciente emisión de su programa en YouTube, Javier Ceriani reportó que, tras darse a conocer su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale ha sido víctima de “especulaciones” maliciosas que, aparentemente, podrían ser parte de una supuesta campaña de desprestigio organizada por el propio empresario.

Javier Ceriani “Nunca hubo un escándalo y el día que yo anuncio el divorcio salen de golpe tres escándalos que atacan a Angélica Vale, porque el divorcio fue desde abril. Nadie habla de Otto, ustedes creen que un ejecutivo, ¿la reina de las operaciones colchón’ no ha sido infiel a Angélica Vale en estos 14 años? ¿ustedes creen que un programador de radio de Los Ángeles no le fue infiel a Angélica Vale?”

De acuerdo con Ceriani, seguirán apareciendo más “rumores” sobre la actriz, pues el presunto objetivo de Otto sería supuestamente “desprestigiarla” previo a las mediaciones con los abogados.

“Van a seguir apareciendo más cosas de Angélica, no van a aparecer todavía cosas de Otto, va a haber una campaña fuertísima en contra de Angélica”, indicó.

¿Cómo va el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Según información de Javier Ceriani, la próxima semana iniciarán las mediaciones entre los abogados de Angélica Vale y Otto Padrón, pues, presuntamente, este último tendría control de las finanzas de ella.

“La próxima semana empiezan las negociaciones, en la mediación de abogados. Gracias a él que quiso poner la demanda en la Corte, ahora todo va a ser en la Corte. Otto manejaba dinero e inversiones o cosas de Angélica, dónde está la plata, dónde hay plata escondida, hay paraísos fiscales. Hay empresas que se cerraron antes del divorcio que puso Otto, sobre todo una empresa de Angélica que se cerró, la cerró Otto el 26 de septiembre”, resaltó.

Para finalizar, mencionó que, presuntamente, Angélica sería quien le habría pedido el divorcio a Otto. Si bien no mencionó motivos, manifestó que tuvo que haber sido por algo muy “grave”.

“Quien pide la separación fue Angélica, porque para que una mujer llegue a ese grado es porque hay algo que no puede soportar más, créanme que a ninguna mujer le gusta destruir a una familia. Van a venir cosas muy fuertes, yo ya lo sé”, concluyó.

