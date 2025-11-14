Yuri habla del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón; revela ‘crisis’ que vivió la actriz en Juego de voces

El anuncio del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón todavía es tema de conversación. Luego de que saliera a la luz diversas versiones de una presunta infidelidad, así como las declaraciones de Angélica María y otras personalidades del medio, en esta ocasión, Yuri hizo una tremenda revelación sobre la ruptura del empresario y la conductora de ‘Juego de voces’. ¡Sufrió una crisis! ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

Javier Ceriani reveló la noticia del divorcio de Angélica Vale y aseguró tener en su poder la demanda oficial presentada por Otto Padrón. / X

¿Cuál fue la reacción de Angélica Vale sobre la demanda de divorcio de Otto Padrón?

El pasado fin de semana, Javier Ceriani dio a conocer a través de su canal de YouTube que Otto Padrón interpuso una demanda de divorcio a Angélica Vale. El periodista argentino compartió varias de las cláusulas de dicho documento judicial.

Sin embargo, lo que también acaparó titulares fue la reacción de la hija de Angélica María sobre tal demanda. A través de su programa de radio ‘La Vale show’ expresó, entre lágrimas, que se enteró de que su todavía esposo metió los papeles del divorcio de la misma manera que todos, mediante la noticia de Javier Ceriani.

Angélica Vale rompió en llanto y confirmó su separación de Otto Padrón. / Captura de pantalla

“Sí, es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos… Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”. Angélica Vale

Asimismo, dio a entender que muy pronto daría más detalles sobre esta desgarradora situación. Sin embargo, en estos momentos, lo único que querría sería el bienestar de sus hijos, así como celebrar su cumpleaños 50.

¿Qué se dice sobre las causas de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón?

En su programa de radio, Angélica Vale dijo que no importa por qué terminó su matrimonio con Otto Padrón. Puntualizó que lo único que importa son sus hijos, ya que quiere que “crezcan mentalmente bien”.

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad, no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”. Angélica Vale

Angélica Vale y Otto Padrón se separaron en abril del 2025. / Redes sociales

No obstante, la influencer de espectáculos Chamonic dio a conocer que Angélica Vale presuntamente le fue infiel a Otto Padrón con un bailarín de Vaselina. Así lo dijo en sus redes sociales:

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina”. Chamonic

Sin embargo, el mismo Javier Ceriani negó esta versión y dio a entender que, presuntamente, Padrón sería quien podría tener una nueva relación. Esto por una de las cláusulas del documento judicial de la demanda.

“Otto pone en una de sus cláusulas que no se puedan hacer comentarios negativos de relaciones pasadas… Como que no se puede hablar mal de relaciones presentes. ¿Dónde hay relaciones presentes de ambas partes?, ¿Alguno ya tiene una relación presente? Por lo menos de Angélica no hay, porque sé perfectamente que no está con nadie y no estuvo con nadie en todo este tiempo”, dijo Ceriani.

Se dice que Angélica Vale presuntamente le fue infiel a Otto Padrón. / Redes sociales

¿Qué dijo Yuri sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

No solo Itatí Cantoral reaccionó al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, sino que también Yuri lo hizo, quien trabajó junto a la actriz en el reality ‘Juego de voces’. La cantante no se quedó callada y externó que ella ya sabía de esta lamentable separación.

A través del programa de radio Hits FM, la intérprete de ‘La maldita primavera’ externó que Lucero y ella ya sabían de la ruptura de Vale con Otto. Señaló que se los comunicó durante las grabaciones de ‘Juego de voces’.

“Ya sabíamos que ella estaba divorciada, porque ella nos lo comentó a nosotros. Y lo digo porque ella ya lo dijo públicamente, porque obviamente son cosas que uno no tiene que decir, porque son cosas personales. Pero bueno, como decía mi abuelita, con la que sale embarazada, no era ni la primera ni la última y tampoco ni es la primera ni la última que se divorcia”. Yuri

Yuri reacciona a la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón. / Redes sociales

Eso no es todo, Yuri también contó que la hija de Angélica María sufrió una leve crisis de tristeza y ella no dudó en apoyarla en esos momentos tan complicados. ¡Soltó las lágrimas!

Yuri “Cuando ella estaba ahí en el programa, ella echó sus lagrimitas y le dije: ‘Mi amor, aquí estoy para apoyarte, porque yo también he sido divorciada, sé lo que significa un divorcio’. Cuando yo me divorcié por primera vez y la única vez que me he divorciado, pues no tenía hijos, ha de ser muy fuerte un divorcio con hijos. Pero bueno, a mí me gusta mucho ella porque ella es muy neta, muy sincera”

Yuri y Angélica Vale compartieron foro en Juego de voces

Finalmente, reiteró que Lucero también la apoyó en el momento en el que Angélica Vale rompió en llanto por su separación de Otto Padrón.

“Ahí echaba sus lagrimitas y la abrazábamos y la apapachábamos entre Lucero y yo”, concluyó.

Al momento, la actriz no se ha pronunciado con respecto a todas las versiones que surgieron sobre los motivos de su ruptura. Sin embargo, Angélica Vale sí respondió a las críticas que ha recibido por “defender” a Christian Nodal y a Ángela Aguilar tras su ruptura con Cazzu.

