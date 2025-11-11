Angélica María se pronuncia tras el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, ¿confirma infidelidad?

Angélica Vale ha sido tendencia en los últimos días por el anuncio de su divorcio de Otto Padrón. Si bien al principio era una especulación, la propia actriz terminó por confirmar la información. Se han dicho mucho sobre los motivos de la separación, incluyendo una posible infidelidad por parte de ella.

En medio de todo esto, Angélica María, madre de la actriz y quien se había mantenido hermética, se pronuncia y da sus primeras declaraciones tras la revelación, ¿qué dijo?

Angélica María y Angélica Vale / Redes sociales

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando?

El primero en dar la noticia fue el periodista Javier Ceriani. Durante el pasado fin de semana, Ceriani usó su canal de YouTube para dar a conocer la información y revelar que Otto Padrón había puesto la demanda de divorcio en la corte de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre. También mostró documentos que lo comprobaban.

Posteriormente, Angélica Vale confirmó esto a través de su programa de radio. Contó que ya se habían separado desde abril y que su pronto exesposo le había comentado hace algunos días que iniciaría el proceso, pero que nunca le dijo con exactitud cuándo. Se dijo sorprendida de que Otto haya comenzado el trámite en la víspera de su cumpleaños número 50.

Sin mencionar los motivos, solo indicó que “el amor se apaga” y pidió respeto a la prensa, prometiendo que, en su momento, dará más detalles, pues “no hay nada que ocultar”. La pronto expareja se separa tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

Si bien no quiso decir más, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, el motivo de la separación había sido una infidelidad de ella con un bailarín. También resaltó que Padrón y Vale se casaron por bienes separados, por lo que esto podría facilitar el proceso de divorcio.

Esta información fue desmentida por Javier Ceriani. Según el comunicador, este rumor fue iniciado por una persona “molesta” que trabajaba para Vale.

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Angélica María confirma infidelidad de Angélica Vale a Otto Padrón?

Durante la emisión más reciente de su programa de YouTube, Javier Ceriani pasó algunos videos de allegados a Angélica Vale que la felicitaban por su cumpleaños número 50, el cual se festeja justo este 11 de noviembre.

En algún punto, presentó un clip grabado por Angélica María, quien no solo se limitó a felicitar a su hija, sino que también lanzó un mensaje, aparentemente, referente al divorcio con Otto Padrón.

“A ti, mi bebilla hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir, a ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz. Primero, porque comienzas una nueva etapa en tu vida y luego porque te mereces lo mejor del mundo por ser un gran ser humano. Te amo, mi amor, felicidades” Angélica María

Aunque no mencionó el nombre de su pronto exyerno ni dijo nada directamente sobre los rumores de una presunta infidelidad, para muchos, estas palabras fueron una forma de apoyarla ante los momentos difíciles que está viviendo actualmente.

¿Qué pide Otto Padrón en la demanda de divorcio contra Angélica Vale?

De acuerdo con los documentos mostrados por Javier Ceriani, esto es lo que pide Otto Padrón en la demanda de divorcio contra Angélica Vale:

Otto pide que los días de la semana se dividan entre ambos padres, y que los fines de semana se alternen.

Los intercambios de custodia se harán en la escuela, campamento o domicilio acordado.

Ambos compartirán los días festivos y tendrán derecho a dos semanas de vacaciones de verano, divididas en dos periodos de siete días.

Se prohíben comentarios negativos entre las partes frente a los menores.

No se permitirá que los hijos sean usados como mensajeros ni se les involucrará en discusiones judiciales.

Las actividades durante el tiempo de visita del otro progenitor requerirán consentimiento previo.

Se pide que Angélica Vale se haga cargo de los gastos legales.

